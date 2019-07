Sergio García vuelve a entrar en puntos pese a una penalización

El piloto de Burriana Sergio García Dols consiguió entrar en puntos por segunda vez en lo que va de temporada en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 que se disputó ayer en el circuito TT de Assen. Sergio se clasificó en el puesto 15, lo que le permitió sumar un punto, pero el balance final pudo haber sido mejor de no haber sufrido una sanción que le hizo perder dos segundos.

La prueba, en la que venció Tony Arbolino (Honda), primer piloto que repite victoria esta temporada en la categoría, empezó con dominio de Niccolo Antonelli perseguido por un grupo muy estirado en el que iban la mayoría de pilotos, como Sergio García (Estrella Galicia 0’0 Honda). Tras el séptimo giro, el burrianense iba en cabeza del resto de pilotos perseguidores, pero poco después fue sancionado con una vuelta larga por exceder repetidamente los límites del circuito.

Una sanción que le hizo perder un par de segundos y caer a las posiciones más atrasadas del grupo de cabeza, aunque luego tiró con fuerza y entró en los puntos.

remontada abortada / Sergio manifestó que «he tenido algún golpe con otro piloto, me han sacado de la trazada y he perdido posiciones, pero he remontado. Lástima que haya tenido que hacer una long lap y eso me ha hecho perder contacto con los de delante». Pese a ello, afirmó que fue «un fin de semana positivo y una carrera para ganar experiencia».