Sergio, leyenda viva de la Ryder

Que es el mejor deportista castellonense de todos los tiempos no se puede poner en duda, pero, además, se está erigiendo en uno de los mitos del deporte español. En el mundo del golf, ya está a la altura de los Seve Ballesteros y Txema Olazabal, en el plano nacional, y desde ayer es una leyenda viva de la Ryder Cup. Sergio García entró en la historia de dicha competición al convertirse en el jugador con más puntos ganados, con 25,5, superando el récord de Nick Faldo (25).

El Genio de la Coma, acompañado de su hermano Víctor como caddie y con su esposa Angela Akins entre el público, celebró del mejor modo posible su novena participación en la competición bianual y la victoria de Europa. En el día decisivo, no falló y batió a Fowler por 2 y 1, conquistando su tercer punto en esta 42ª edición y entrando en la historia.

BJORN ACERTÓ / Sergio García fue una de las elecciones del capitán Thomas Bjorn y el danés acertó confiando en él. El borriolense llegaba al Le Golf National de París con 22,5 puntos en su haber y empatado con el fallecido Severiano Ballesteros como el mejor español en la Ryder. El viernes, en su foursome con el sueco Alex Noren, se situó con 23,5, y el sábado, con un birdie decisivo en su fourball con el norilandés Rory McIlroy, se quedó a medio punto de Faldo y superó al alemán Bernhard Langer que tenía 24.

DEDICADO A CELIA BARQUÍN / Al de Borriol le faltaba cerrar su gran Ryder Cup ante Rickie Fowler y lo hizo cuando ya se estaba celebrando con champán la reconquista de la copa. El Niño se había asegurado ya el medio punto tras el 16 que le bastaba para alcanzar a Faldo, pero en el 17 culminó su victoria, festejada con una mirada al cielo, en memoria de la fallecida Celia Barquín.

En total, la hoja de servicios del campeón del Masters de Augusta en 2017, que jugó por primera vez la Ryder en 1999 y que con la de este domingo sumó su sexta Ryder, es de 22 victorias, 12 derrotas y 7 empates, con un 62% de puntos ganados.

«Normalmente no lloro, pero no pude evitarlo. Ha sido un año duro, pero he luchado con fuerza y he obtenido recompensa», dijo tras convertirse en leyenda.