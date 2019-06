Sergio no pasa el corte en el Canadá Open

GOLF. Sergio García no supera su mala racha y no pasó el corte tras la segunda jornada en el Canadá Open que se disputa en Hamilton. El de Borriol, que ya firmó un mal inicio, se despidió del torneo al finalizar su segundo recorrido con 70 golpes. Sergio acumuló un total de 141 impactos en las dos rondas y con más uno dijo adiós a Canadá al no superar el corte (-2). Los estadounidenses Scott Brown y Matt Kuchar se situaron líderes. efe