Sergio, ¿qué te está pasando?

Lleva dos décadas como profesional y es lógico que un jugador pueda tener altibajos, pero lo que le está sucediendo a Sergio García últimamente en los major resulta extraño para un golfista de nivel, puesto que no ha pasado el corte en los últimos siete que ha competido. Desde el PGA Championship del 2017 —apenas unos meses después de que conquistara su primer grande, el Masters de Augusta— no ha podido estar en el tee de salida el sábado y el domingo. Una dinámica que tratará de revertir en apenas siete días, ya que la próxima semana afrontará el US Open, tercer major de esta temporada.

El borriolense ya tiene fijada la mente en esta cita y para llegar más rodado ha modificado su calendario. Y es que no es muy habitual que compita la semana previa a afrontar un grande y en esta ocasión tomará parte en el RBC Canadá Open, que comienza hoy en el Hamilton G&CC de Ancaster —siendo el único español en liza— y en el que buscará reencontrarse, al haber fallado el corte en dos de sus últimos tres torneos esta temporada. Además, en la edición del pasado año en tierras canadienses tampoco le fueron bien las cosas y quedó eliminado tras los dos primeros días.

Sucedió en el peor momento que vivió en el 2018. Entre el primer —Masters de Augusta— y último major —PGA Championship— afrontó 11 torneos y no pasó el corte en siete. Una delicada situación de la que salió de forma brillante, haciendo siete top-10 consecutivos en la recta final del pasado año e inicio de este, con victoria en el Valderrama Masters incluida, además de ser decisivo para el triunfo de Europa en la Ryder Cup en París.

Capacidad de reacción

Fue una mejoría considerable en su juego que le hizo escalar posiciones en el ránking mundial —se situó 23º y ahora es el 30º— y firmar brillantes actuaciones, y que han tenido su continuidad en este 2019, a excepción de la descalificación en Arabia Saudí y no haber pasado el corte en los dos grandes que se han disputado en la presente temporada.

No es la primera vez que Sergio García atraviesa un mal momento en su carrera, siendo el más delicado el que tuvo que afrontar a finales del 2010, cuando decidió hacer un parón de varios meses. Ahora la situación para nada es tan negativa como entonces, porque los éxitos han seguido llegando. Entonces resurgió mostrando su enorme calidad y ahora la mejor forma sería dando otro sensacional golpe. ¿Será ganando su segundo major?