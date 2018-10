Sergio Ramos se defiende de las críticas por un pisotón a Sterling

Sergio Ramos ha respondido las críticas que recibió por una polémica jugada en el España-Inglaterra de la Liga de las Naciones. La prensa inglesa lo acusa de haber propinado un pisotón a Raheem Sterling con mala intención. Pero el defensa del Real Madrid lo ha negado a través de un vídeo difundido en Twitter.

El capitán del Real Madrid colgó en su cuenta un vídeo, acompañado por un texto que dice "Nada más que decir". En él se ve, desde otro ángulo, que Ramos casi no tiene contacto con el jugador del Manchester City.

🛑🤔🤐

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT