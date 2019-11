Sergio y Víctor García separan sus caminos profesionales. El golfista de Borriol no contará a partir del próximo torneo, el DP World Tour Championship de Dubai previsto para dentro de dos semanas, con su hermano como caddie, tal y como él mismo hizo público en redes sociales.

“Al final, todo bonito sueño llega a su fin. Pero como un gran sueño, quedan los grandes recuerdos, las personas que me han tocado el alma compartiendo con ellos días de frío y de mucho calor, tardes de éxitos y victorias inolvidables. Me quedo con las grandes experiencias vividas en lugares de este bello planeta que eran desconocidos hasta ahora. Me quedo con haber compartido con mi hermano Sergio García las mieles del éxito y también el sufrimiento de la frustración que puede ser este deporte. Ahora me prepararé para una nueva etapa en mi vida, no sé lo que me espera pero yo sí lo espero con ganas e ilusión. Gracias bro por esta experiencia y te deseo muchos éxitos en el futuro. Y gracias a todos los que han hecho esto posible”, escribía.

El Open de Francia del año pasado fue el primer torneo en el que Víctor se colgaba al hombro la bolsa de su hermano y el WGC HSBC Champions de Shanghái de la pasada semana será el último. En todo este tiempo, los García han protagonizado una exitosa etapa en la que han tomado parte en 36 torneos, con dos victorias en el Estrella Damm Andalucía Masters y el KLM Open, así como catorce ‘top-10’, además de que el golfista borriolense disputó la Ryder Cup en París, ganó el torneo con Europa y Sergio batió el récord absoluto de puntos de un jugador a título individual.