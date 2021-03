VÍDEO | Sin Fallas en Burriana, pero con mascletà gracias a su club de baloncesto

Los equipos alevín femenino, infantil femenino, cadete femenino y cadete masculino del CB Burriana han participado de una original iniciativa que no ha tardado en viralizarse por una localidad que, de no ser por la pandemia del coronavirus, estaría celebrando estas fechas las Fallas. El club ha querido organizar su particular mascletà con balones de baloncesto y el resultado es inmejorable, como se puede comprobar en el vídeo adjunto a esta información.

Con el sonido de los balones y un trabajo sincronizado de los jugadores y entrenadores se rinde homenaje así al mundo de las Fallas convirtiendo a los miembros del CB Burriana en particulares pirotécnicos.