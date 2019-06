El Sindical viu demà una gran jornada de cloenda

Demà divendres, des de les 17.00 hores, el trinquet municipal del Parc Esportiu Sindical de Castelló serà escenari de la cloenda de la temporada 2018/2019 de pilota valenciana. Una interessant temporada en la qual, en paraules del regidor d’Esports de Castelló en funcions, Enric Porcar, «la principal motivació ha sigut la dignificació i reimplantació de la pilota professional a Castelló de la Plana».

«Ens vam marcar tres objectius fonamentals, que van ser: la recuperació de modalitats autòctones, el foment de l’esport base i la vertebració del teixit associatiu, cultural i social al voltant del nostre esport», explica també Noemí Torrijos, la presidenta del Club Pilotari Castelló.

Per a aconseguir-ho ha sigut fonamental la col·laboració entre el Patronat d’Esports de Castelló i el Club Pilotari de Castelló, però també amb diferents associacions que, al llarg de l’any, han volgut participar en l’organització de partides: Centre de Rehabilitació e Integració Social de Creu Roja (CRIS), Conlloga-Muixeranga de Castelló, Funky Corner, Fundació Albinegra, Federación Peñas del Club Deportivo Castellón (Fedpecas) i la Agrupació de Penyes Albinegres (Adpa).

Serà, a més, una molt bona oportunitat per a que els aficionats al Castellón, pugan lluir les samarretes de l’equip albinegre, com ja va passar fa unes setmanes, amb motiu del Campionat Fundació Pilota Valenciana.

En qualsevol cas, gràcies a la atractiva proposta, també es una excel·lent raó per a acostar-se fins el trinquet municipal i gaudir de una completa oferta.

EL PROGRAMA / Així, demà, a partir de les cinc de la vesprada, es jugaran partides d’exhibició per part dels xiquets i xiquetes de l’escola de pilota de Castelló. El torn per a els adults serà a partir de les 19.00 hores, després d’una pausa per berenar.

A les 20.00 hores arriba el plat fort: la partida de professionals a frontó valencià. Amb entrada gratuïta es podrà presenciar l’enfrontament entre Adrián de Museros i Alejandro de Paterna, davant Bueno i Raúl.