Os lo prometí y con estas líneas cumplo mi promesa. ¡Somos campeonas del mundo! Qué ganas tenía de decirlo. El pasado sábado ganamos a México en la gran final del Mundial de Uruguay (2-1) y cumplimos un sueño. No me lo podía creer. Este año ya había ganado el Campeonato de España y el Europeo, pero el Mundial es el Mundial.

No sabría describir lo que sentí cuando pitaron el final. Mirara donde mirara veía a gente que quiero con una expresión de alegría inmensa. Ha sido el momento más feliz que he vivido sobre un campo. Mis compañeras, todo el cuerpo técnico, los aficionados que nos apoyaron durante todo el torneo… Todos gritaban de alegría, algunas lloraban… ¡Éramos campeonas!

Bueno, y el momento de levantar la Copa del Mundo… Eso sí que mola. Lo había visto muchas veces en la tele, pero estar tú ahí es diferente. Ha sido un mes inolvidable. Hemos vivido una experiencia increíble. Hemos entrenado muy duro y eso nos ha servido para lograr el objetivo. Suena a tópico, pero hemos formado una gran familia y no puedo estar más orgullosa por ello. Hemos hecho historia.

Hoy se habla mucho de nosotras... y en el futuro también se hará. Se recordará este campeonato y podré decir que lo viví desde dentro. Quiero volver a casa para ver a mi familia y amigos. Han sido un largo mes sin ellos. No me olvido de mis compañeras en el femenino del Villarreal. Me emocioné cuando vi el vídeo que hicieron para apoyarnos. Sentí su apoyo pese a que estaban a miles de kilómetros y desde aquí les felicito por ganar al Alhama.