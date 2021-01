Estos son los deseos del Villarreal B para el año 2021

El Villarreal B, que cerró el 2020 con una victoria frente al Orihuela (2-0) en el Mini Estadi, ha ido madurando con el paso de las jornadas. Un equipo que sufrió hasta 18 bajas respecto a la pasada temporada tuvo que trabajarse mucho durante la larga pretemporada de casi 100 días.

De hecho, el equipo acabó muy bien el año y confía en arrancar con buen pie el 2021 donde el objetivo está fijado en disputar la fase de ascenso, bien a LaLiga SmartBank o bien a la nueva categoría que se creará: la Primera División RFEF. Queda mucho camino aún para disputar la fase final, que la disputarán los tres primeros clasificados de cada subgrupo.

En el caso del primer filial amarillo, las sensaciones con las que despidió el 2020 han sido muy buenas. A la joven escuadra entrenada por Miguel Álvarez sólo le faltó tener un poco más de acierto en los metros finales. Por sus características de juego, el rival le somete mucho en defensa, pero en ataque el equipo groguet tiene mucha llegada, aunque en muchos partidos la falta de acierto le pasó factura.



Una sola derrota

El Villarreal B, tercero en la clasificación sólo superado por el Ibiza y el Hércules, sólo encajó una derrota y ésta llegó en la primera jornada de Liga disputada en el campo de la Peña Deportiva (1-0). Por lo demás, triunfos (tres) y empates (cuatro). El equipo de Miguel Álvarez compitió bien contra la mayoría de rivales. Sin ir más lejos en las dos últimas jornadas le empató al Hércules en el Rico Pérez (0-0) y le ganó al potente Orihuela en el Mini (2-0).



HAN JUGADO TODOS

Hasta la fecha el técnico jienense ha hecho debutar esta temporada a todos los disponibles. En total 23 jugadores. Faltan por hacerlo dos futbolistas que se verá si pueden jugar o no esta campaña en juego porque arrastran lesiones muy delicadas, caso de Ramón Bueno y Ramiro Guerra. Entre los alineados están tres chavales del Villarreal C caso de Antonio Pacheco, Álex Forés y Lanchi.



LOS MÁS UTILIZADOS

Los dos jugadores del filial que más minutos acumulan hasta el momento son los dos defensas centrales del equipo: Copete (715) y Adrián de la Fuente (712). Ambos forman un espectacular tándem defensivo. Jóvenes, pero con un gran talento. El primero se fogueó la temporada pasada en la Peña Deportiva y el segundo es fichaje del pasado verano procedente del Real Madrid Castilla y que ha encajado a las mil maravillas en el joven plantel.



ÁLEX MILLÁN, GOLEADOR

A nivel ofensivo, el Villarreal B presume de ser un equipo que tiene mucha llegada, pero de momento goza de poca pegada. El delantero zaragozano Álex Millán es el máximo realizador con cuatro tantos, gracias a dos dobletes. El segundo que más goles acumula es el joven lateral izquierdo Dani Esmoris que transformó dos penaltis.



UN EQUIPO MUY JOVEN

El primer filial amarillo es un equipo que apenas tiene una media de edad de 20,1 años. Entre la plantilla, los más veteranos son el mediocentro cartagenero Juanan Ros, fichado el pasado verano de Celta B, con 24 años, y el lateral diestro uruguayo cedido por el Girona, Maxi Villa, con 23 años.



LLEGADAS Y SALIDAS

El mercado de invierno se abre el 4 de enero y en el Villarreal B todo es posible. No se descartan salidas ni llegadas, pero obvia decir que para fichar tienen que abandonar el equipo algunos jugadores. La primera incorporación es la del mediocentro valenciano Sergio Lozano que estaba cedido en el Cartagena y está ya de regreso. Una entrada que estuvo precedida por la cesión de Andi Bogdan, que otra vez militará en el Guijuelo.