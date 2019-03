Sonriendo hacia los cuartos

Sonrisas, cabezas altas, miradas cómplices, gestos cariñosos, dinamismo, ganas... en definitiva, actitud. Eso mismo es lo que se percibe en las últimas sesiones de entrenamiento del Villarreal CF, equipo al que le ha sentado muy bien el regreso al banquillo de Javi Calleja y, sobre todo, las dos últimas victorias de forma consecutiva en San Petersburgo y en el Ciutat de València.

El ambiente que se respira en el seno amarillo es otro bien distinto al de jornadas precedentes. La dinámica está cambiando y el combinado groguet apunta a los cuartos de final. El Submarino recibe esta noche en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas, Movistar+) al Zenit de San Petersburgo en la vuelta de los octavos de final de la Europa League con dos goles de ventaja, tras el 1-3 de la ida, y la moral recuperada después de salir de la zona de descenso el domingo en la Liga.

COGIENDO IMPULSO / El bloque de Javi Calleja ha vencido en sus dos últimos partidos, ambos a domicilio, pues se impuso al rival de esta noche, el Zenit, por 1-3 y a continuación ganó en el torneo doméstico al Levante, por 0-2. Dos buenos resultados que han generado la sensación de recuperación y de tranquilidad que el equipo buscaba y no encontraba en la últimas semanas.

Por dicho motivo, desde el club de la Plana Baixa se ve el partido de vuelta ante el equipo ruso como una oportunidad para reafirmar el buen momento y crecer como conjunto y en lo anímico.

SIN CONFIANZAs / Aunque el Villarreal llega al duelo con un muy buen resultado, el equipo no se fía de un rival que cuenta con buenos jugadores, sobre todo en la parcela ofensiva. Por ello se lo toman sin tener en cuenta lo ocurrido en la ida, tal y como aseguró ayer Calleja, así como no han ocultado los jugadores del combinado groguet que no se fían.

habrá ROTACIONES y bajas / Aunque la idea es la de mantener la línea de rotaciones, algo habitual desde el inicio de la temporada, esta posibilidad se incrementa como consecuencia de la importancia del encuentro del fin de semana ante el Rayo Vallecano, un rival directo en las aspiraciones de permanencia del equipo.

En cuanto al capítulo de bajas, siguen fuera los lesionados Bruno Soriano, Manu Trigueros, Daniele Bonera y Javi Fuego, a los que podría sumarse Pablo Fornals, duda por recibir ayer un golpe en la espalda. Quien sí estará disponible, si así lo cree conveniente el míster, será Alfonso Pedraza, que ha superado las molestias del golpe sufrido ante el Levante y ayer trabajó con normalidad.

Por ello, el posible once que podría alinear el Submarino en este compromiso europeo no diferirá en exceso del formado por Andrés Fernández en la portería; con una defensa integrada por tres centrales: Álvaro, Funes Mori, Víctor Ruiz; y con Mario y Jaume Costa como carrileros.

En la medular podrían jugar Iborra, Manu Morlanes y Cáseres o Fornals —si se recupera—, a los que acompañarían en ataque Chukwueze y Carlos Bacca.