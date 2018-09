El sorprendente comunicado del CD Castellón

Completamente de acuerdo con Shira2 Francamente, Muguruza y Theo lamentables, jugamos con 2 menos. El resto tampoco evidenció demasiado. La confección del equipo (prácticamente todos nuevos) no ha sido acertada (¿ es mejor Muguruza que Juanjo o Serra, por ejemplo ?). Hay jugadores muy flojos. Solo se ven realmente buenos refuerzos a :Campos, Galvez, José Carlos, Hickam, .... La defensa también flojea (¿era peor Enrique?) ..... Por ultimo, aunque Escobar no era un crack, no se le tenía que haber largado, el equipo estaba yendo poco a poco más arriba .... ayer, hubieron fallos de alineación .. (José Carlos tiene que jugar entrando desde una banda, caballero es major que Theo, cualquiera es major que Muguruza ...). Tendremos que ir cambiando el chip por el de mantenernos en 2ªB ..... Desde lueho, Guerrero no es Monchi y desde luego hay que mirarle a él en la confección de este equipo ...