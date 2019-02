Sorribes, a completar la remontada ante Japón

Sara Sorribes buscará hoy completar la remontada de España ante Japón en la primera ronda del Grupo Mundial II de la Copa Federación, que se está disputando este fin de semana en la ciudad nipona de Kitakyushu.

La tenista valldeuxense abrió ayer la eliminatoria en un primer partido en el que se vio superada por la japonesa Nao Hibino, quien se adjudicó la victoria por 2-0 y dio así el primer punto al país anfitrión.

En el encuentro, disputado en la pista cubierta del Gimnasio Municipal de Kitakyushu (sudoeste de Japón), Hibino se impuso a Sorribes en un primer set bastante igualado por 6-4. Saltaba la sorpresa, ya que a priori la española, número 78 del mundo, era favorita ante la japonesa, 123ª de la WTA, y el partido se puso aún más de cara para la local, que ganó también la segunda manga por 6-2 después de una hora y 37 minutos de juego.

Pero estaba visto que en esta eliminatoria los ránkings mundiales no sirven para pronosticar el resultado, y la siguiente española en escena, Georgina García, 161ª del mundo, consiguió derrotar a la segunda jugadora japonesa en liza, Misaki Doi, 121ª mundial, por 2-1, empatando esta primera ronda de la Fed Cup.

En este caso el encuentro se extendió durante dos horas y siete minutos y la tenista española venció por 6-2, 4-6 y 7-6 (2).

En declaraciones tras su partido, Sorribes dijo que sabía que el encuentro que tenía por delante iba a ser «complicado», aunque también pensó que iba a «jugar mejor». «No he conseguido jugar agresiva; no he conseguido atacar y ella ha mandado en todo el partido», agregó la tenista.

Hoy la valldeuxense volverá a abrir la competición, intercambiando rivales con García, de modo que Sara se medirá primero a Misaki Doi y después Georgina hará lo propio con Nao Hibino. La eliminatoria se cerrará con un partido a dobles entre Aliona Bolsova y María José Martínez y la pareja nipona compuesta por Miyu Kato y Makoto Ninomiya.