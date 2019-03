El Submarino, esperanzado en recuperar al mejor Fornals

Pablo Fornals ha ido apagándose con el transcurso de la temporada, hasta el punto de haber perdido la titularidad en LaLiga (no en Europa, cuyo gol, en el compromiso de vuelta frente al Sporting de Lisboa, clasificó al Villarreal para octavos). Sin embargo, los problemas en la medular, con Bruno Soriano, Manu Trigueros, Santy Cáseres y puede que también Javi Fuego fuera de circulación, lo que obligará a Javi Calleja a buscar acompañante a Vicente Iborra, le pueden devolver a la titularidad, que no disfruta desde el compromiso en Pucela.

La aportación del castellonense ha ido resintiéndose con el paso de las jornadas. Ha sido de los pocos, de los poquísimos jugadores del Villarreal, que han participado en las 25 jornadas, acercándose, por tanto, a los 2.000 minutos, con 22 titularidades. Es decir, que menos los encuentros más recientes frente a Sevilla y Atlético, solamente no apareció entre los once elegidos en la cuarta jornada, en Leganés, relevando en Butarque a Dani Raba en el intermedio. No obstante, para alguien que ha tenido tanta presencia, para un jugador tan desequilibrante, para alguien que se asoma tanto al balcón del área rival, solo suma un gol (eso sí, espectacular a más no poder, desde 40 metros) y un par de asistencias, también en Bilbao (Karl Toko Ekambi cerró el 0-3, habilitado por Pablo) y frente al Real Madrid, dando el pase a Santi Cazorla que, en el minuto 82, hizo de cabeza el 2-2 (jornada 17).

Registros que mejora, comparativamente, en la Europa League: tres tantos y dos asistencias.

¿NUEVA DEMARCACIÓN? // Sin embargo, Calleja puede recurrir a él mañana frente al Alavés, en una posición que si bien no es la habitual en él, ya ha ocupado temporadas atrás debido a la escasez de efectivos que afecta sobre todo a lo más inmediato, pero teniendo en cuenta que las ausencias a medio y largo plazo de Bruno y Trigueros, con el Submarino todavía inmerso en dos competiciones, el Villarreal necesita al mejor Fornals, ese que ha llegado a ser internacional, a ser un codiciado y cotizado futbolista en el ámbito internacional...