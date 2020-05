El sueño del CD Castellón 5G

El TAD le dio por tercera vez la razón al CD Castellón, después de Competición y Apelación. Cada una de las partes ha defendido lo que consideraba justo y los jueces han emitido dictamen. El viernes noche, mi teléfono móvil llegó al colapso inundado de mensajes en Telegram, WhatsApp y hasta en Messenger, de personas que ni conozco, viví la alegría de muchos albinegros que respiraron tranquilos tras el fallo. Se habían quitado un peso de encima, aunque todavía les queda 90 menos de infarto ante Logroñés, At. Baleares o Cartagena, según el azar del bombo, por cierto sin fecha todavía decidida.



Vicente Montesinos vive entre la ilusión y el nerviosismo por el futuro del Castellón. Personalmente valoro infinitamente lo que está haciendo al frente del club. No me gustan las teorías de la conspiración, esas que acompañan al Castellón durante muchos años. Y las escuché de todos los colores. Montesinos logró el primer gran ascenso el día que se quitó de encima a David Cruz y apartó a un lado al nefasto grupo de Castellnou de Blasco. Aún confío en que la demanda del bueno de Conrado Marín y Sentimiento Albinegro tenga su veredicto. Soy maquiavelista en este caso y el fin justificó los medios. Cano Coloma, vilipendiado injustamente, tuvo mucho que ver para liberar al Castellón del secuestro. Pero quedaron secuelas y una deuda importante y el club hecho un solar.



El segundo, el salto a Segunda B en su primer año, con un equipo cuanto menos justito. El tercero, salvar in extremis el descenso después de una pésima planificación deportiva de Garrido.

No olvido el fútbol base. Arrasada estaba la estructura de cantera. Hoy, sin una Ciudad Deportiva, pero con mucha ilusión y buen trabajo, los equipos del Castellón militan en las categorías más importantes. Y cada vez que veo un niño por la calle con el escudo del Castellón me emociono. Y veo muchos.



Y llega el penúltimo capítulo. El Castellón jugará la fase de ascenso como campeón. 90 minutos separan de la 2ª A. No sé qué decirles pero más que un sueño es un regalo para muchísima gente. Y después de lo que hemos sufrido durante esta pandemia se necesitan ilusiones. Lo justo es que las competiciones se resuelvan en el campo. No tiene discusión. Pero odio el populismo. No me gusta la monetización electoralista de Rubiales. Sí, debe resolverse deportivamente el ascenso, y ¿los descensos? ¿Por qué no?

Los jugadores que van a afrontar este play off exprés de Rubiales llevan 75 días sin entrenar si empiezan mañana lunes 25 de mayo. La grandísima mayoría vive en pisos con pocas posibilidades para la actividad deportiva. Y en 50 días deben preparar, sin un protocolo establecido, un partido en el que se juegan algo más que un ascenso. Al Castellón le va su futuro, los sueños del presidente de asentar al club en la élite con una Ciudad Deportiva y un estadio para el Castellón 5G de los próximos años.



Se ha logrado mucho, pero queda mucho por hacer. Y espero que algún día el presidente deje de ser ese Gary Cooper de Solo ante el peligro. El CD Castellón es patrimonio de la ciudad. Ah, el cuarto ascenso de Vicente Montesinos... el 18 de julio. PPO.