Un sueño hecho realidad

El fútbol femenino gallego tiene un poco de Castellón, en especial el Deportivo. En sus filas juega María Miralles, portera de la capital de la Plana que con trabajo, constancia y ambición logró el pasado domingo el ascenso a Primera División con el conjunto gallego. Y la cancerbera no se esconde. El objetivo desde el primer momento era subir, aunque recalca que no esperaban «una temporada tan redonda». Y es que el Depor únicamente ha cedido un empate en 34 partidos, el resto todo victorias.

El fútbol cautivó a María desde bien pequeña, cuando iba a ver los entrenamientos de su hermano. Estaba ávida de jugar y a los seis años se federó en el Joventut de Castelló. Con el tiempo, como ella reconoce terminó superando a su hermano. Posteriormente se marchó al Tonín, todavía en fútbol 8, para después recalar en el Villarreal, el único equipo que le daba «la oportunidad de poder jugar, pues ya no podía hacerlo con chicos en fútbol 11».

Una de las curiosidades que guarda la historia de María Miralles es que comenzó de centrocampista. «Empecé en la media, era la jugadora comodín, podía jugar un poco de todo. Marcaba goles, lanzaba faltas, era muy polivalente», reconoce. Y así fue hasta que llegó un día en el que el equipo no tenía portera y María accedió a defender la puerta. Lo que no sabía ese día es que sus éxitos en el fútbol llegarían en esta demarcación. «Me puse yo porque era la única que no me apartaba. Luego me engañaron, me dijeron que ficharían una portera, pero jamás llegó», recuerda ahora con una sonrisa.

Nueve años en el Submarino

En el primer equipo amarillo militó tres años, en los que en más de una ocasión jugó en más de una demarcación. «A veces jugaba una parte de jugadora y la otra de portera. En el Villarreal estuve nueve años y soy quien soy gracias a este club, al trabajo de los entrenadores de porteras como Marián o Roberto», subraya.

María Miralles se caracteriza por ser una portera ágil bajo palos, con gran visión de juego, posee un buen toque de pies, tanto en largo como en corto, algo que tiene que ver con haberse desempeñado en el centro del campo en sus inicios, y también es segura en los balones aéreos.

Sin embargo, su carrera dio un giro de 180 grados en el 2017, cuando marchó del Villarreal, donde estaba asentada, dejando a un lado la comodidad para afrontar un reto, triunfar fuera y alcanzar la máxima categoría. «Llegué al Depor por ambición. Llevaba nueve años en el Villarreal y quería algo más. Tenía el reto de jugar en Primera, pedí un Séneca y me fui a A Coruña. El club me ayudó en todo y si estoy allí también es por Yuriko», dice.

Del filial a Primera

La pasada temporada jugó en el filial y en esta ha competido en el primer equipo del Deportivo, donde ha defendido la portería en 16 partidos de liga más la promoción. «Lo cierto es que no me esperaba jugar tanto. Llegué para pelear por el tercer puesto en la portería, pues está Malena Mieres, que era la titular y venía de ganar un Europeo con España, además de Anita y también llegó Patricia Curbelo. Había mucho nivel, pero a mí me gustan los retos y decidí afrontarlo», señala.

A sus 21 años, María Miralles toca la gloria con sus manos y es que, tal y como reconoce «trabajando todo se cumple»: «Llevo luchando desde los siete años por un sueño y por fin el año que viene jugaré en Primera». Pero su ambición no tiene límites: «Quiero asentarme en la titularidad e ir convocada con España».