Los sueños se pueden romper en cualquier momento. Y eso es lo que le ocurrió el jueves a Mathias Norsgaard, un prometedor ciclista danés, de 22 años, que acababa de fichar por el Movistar, un equipo que busca pedalear conforme a los tiempos que mandan en la actualidad; es decir, globalizarse al máximo, más allá de continuar siendo el conjunto de acogida de las mejores figuras españolas del pedal.

Gerona, a pesar de la dura competencia de Andorra, sigue convertida en tierra de acogida para muchos ciclistas extranjeros. Fue una costumbre que puso de moda Lance Armstrong, cuando era la referencia mundial y mucho antes de que su nombre quedase asociado al dopaje por los siglos de los siglos. Norsgaard es uno más de los corredores establecidos en la capital gerundense y uno más, también, de los que entrenan por los alrededores de la ciudad. El Movistar anunció el 26 de noviembre su incorporación para la temporada 2020. Se trata de un corredor que destaca en la contrarreloj y prueba de ello fue la medalla de bronce que conquistó en el Mundial de ciclismo 2018, en la categoría sub 23. Este verano, además, había ganado, gracias a una fuga en solitario, la primera etapa del Tour del Porvenir. Y debía ser una de las nuevas caras que el conjunto de Telefónica iba a mostrar en la presentación oficial de la escuadra ciclista, prevista para el miércoles 19 de diciembre, en Madrid.

TODO IBA PERFECTO HASTA...

Todo iba perfecto hasta el pasado jueves, a las 14 horas, en pleno diluvio, cuando Norsgaard descendía por Santa Pellaia y acaba de entrar en el núcleo urbano de Cassà de la Selva. La lluvia le impidió percatarse de la presencia de un vehículo que maniobraba para entrar al garaje de su casa. Con la calzada mojada, Mathias no pudo controlar la bici. Se estrelló contra el capó del coche. Lo peor fue que salió volando para golpearse de lleno contra una farola. El impacto le provocó una doble fractura en la pierna. Al menos estará seis meses sin poder volver a subir de nuevo a la bicicleta por lo que la temporada 2020, la de su debut en Movistar, queda ahora en el aire.

"Tardaré medio año en volver. Esto es una mierda. Llovía mucho y no vi el coche. Ahora solo quiero regresar a Dinamarca porque prefiero operarme en mi país", han sido las escuetas palabras de Norsgaard a la prensa de su país y que han sido recogidas por el portal ciclista 'Ciclo 21'. Norsgaard, por ahora, permanece ingresado en el hospital de Santa Catarina, en Salt. No quiere recibir visitas y ha pedido a su familia que no viaje a Gerona y lo aguarde en Dinamarca.

HASTA 12 CAMBIOS

El Movistar en el 2020 sufre uno de los mayores cambios en los 40 años de historia del equipo. Con el principal fichaje de Enric Mas y la siempre presencia de Alejandro Valverde en la que debe ser también la temporada de la gran confirmación de Marc Soler, principalmente el conjunto se nutre de corredores noveles de varios países (hasta 12 nuevas caras habrá la próxima temporada en el equipo español ) para cubrir dos bajas importantísimas, las de Mikel Landa (Bahrein-Mclaren) y Nairo Quintana (Arkéa).