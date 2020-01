Superpartido de la jornada en Castalia con el liderato en juego

Arranca la segunda vuelta del campeonato con un partido de armas tomar en Castalia. El líder Sabadell rinde visita al otrora primer clasificado del grupo III de Segunda B, el Castellón. Todo un partidazo. Dos conjuntos históricos que han dirimido grandes batallas en Primera, Segunda y ahora en la categoría de la división de bronce (12.00 horas). Pero ambos acuden a esta cita, que tendrá un marco incomparable como Castalia, tras los tropiezos en su último partido. Un duelo que, posiblemente, se resolverá por detalles; esos pequeños detalles de los que suelen hablar los entrenadores cuando hay tanta igualdad entre los dos contendientes.

Hasta la fecha nadie le ha soplado a la oreja al Castellón en su campo. Un equipo muy regular ante la afición albinegra. También lo es el Sabadell en la Nova Creu Alta, donde los vallesanos solo perdieron en la primera jornada de Liga... y fue contra los albinegros. En el caso de los castellonenses, en el feudo de la capital de la Plana han saldado sus duelos con seis triunfos y tres empates. La igualdad reina en el Sabadell en sus salidas: tres triunfos, tres empates y tres derrotas.

A sobreponerse / El Castellón llega a esta cita tras encajar la polémica derrota en el Camp d’Esports ante el Lleida Esportiu (1-0). Un más que riguroso penalti le costó la derrota; y, encima, aún se pregunta mucho la razón por la que el colegiado no dio validez al gol que significaba el 1-1. Por su parte, el Sabadell mordió el polvo en el campo del Villarreal B (2-0), con dos tantos encajados en la recta final. Los vallesanos no estuvieron a la altura y a la postre acabaron pagando los platos frente a, eso sí, un buen filial amarillo.

Para este partido, que debería deparar una de las mejores entradas de público de la temporada, el Castellón tiene la baja del lesionado Paco Regalón y del sancionado Josep Calavera, expulsado en Lleida por doble amarilla. Pese a recurrir el club, el Comité de Competición ratificó la decisión del colegiado. Los arlequinados llegarán a la capital de la Plana sin el lesionado Fernando Pajarero, ni tampoco con el joven David Acedo: tras renovar su contrato el jueves con el Sabadell, fue cedido al Prat.

Ahora falta saber cómo solventará Óscar Cano la importante baja que tendrá en el centro del campo: qué jugador será el que suplirá a Calavera. Si Héctor Verdés recupera su puesto en el eje de la defensa, todo apunta a que Rafa Gálvez o Marc Castells adelanten su puesto para hacer pareja con Carles Salvador. Hay más alternativas, aunque está complicado adivinar las pretensiones del técnico granadino, que tiene el gran refuerzo en la delantera.

Todos los futbolistas del Castellón, menos los dos ya comentados, están disponibles para el técnico. Entre ellos el primer refuerzo de invierno de la entidad de la capital de la Plana: el yeclano Juanto Ortuño. Este futbolista llegó con ritmo de competición pues estaba jugando asiduamente con el Córdoba en el grupo IV de Segunda División B.

¿CUÁNTOS MINUTOS LE DARÁ? // Otra cosa es que esté en el once titular. No se descarta. Conociendo a Cano, todo es posible. Además, tanto el jueves como el viernes estuvo trabajando con peto, con los que apuntan a formar el once inicial en el partido de estreno de los albinegro en casa en este 2020.

Muchos precedenteS / Hasta en 31 ocasiones se han enfrentado Castellón y Sabadell en la capital de la Plana en todas las competiciones (Primera, Segunda, Segunda B, fase de ascenso a Segunda B y Copa de España), con un saldo favorable a los orelluts con 23 victorias, dos empates y seis triunfos visitantes. Solo en Segunda B se han visto las caras 12 veces, con siete victorias para albinegras, cuatro arlequinadas y un empate.

La temporada pasada, el Sabadell asaltó Castalia (0-1) gracias a un solitario gol de Adri Cuevas.