El TAU Castelló acusa las bajas y claudica en Palencia (84-59)

La bajas fueron una losa insalvable. El TAU Castelló, muy mermado por lesiones y enfermedades, visitaba la pista del Chocolates Trapa Palencia, donde este viernes ha perdido por 84-59 en partido correspondiente a la 4ª jornada de la Liga LEB Oro, la segunda máxima categoría del baloncesto naciona.

Afrontaba el choque el TAU con cuatro bajas al sumarse esta semana la ausencia del hasta ahora MVP de la LEB Oro, Juanjo García, por un proceso gripal. Con tan sólo tres pívots, y uno de ellos el canterano Victor Rodriguez, encaraban lo de Toni Ten para un partido donde el físico en la zona era determinante. Empezó el partido con canasta del Chocolates Trapa Palencia, pero rápidamente el exmorado Romà Bas anotó un triple para poner por delante a los castellonenses.

El partido se jugaba a un ritmo frenético con muchos ataques a campo abierto por parte de los palentinos que sabían de las bajas del TAU Castelló y querían romper el partido. Pero los de Ten no daban el brazo a torcer y aunque un parcial local de 7-0 abrió una pequeña brecha, el TAU Castelló tras tiempo muerto de Toni Ten reaccionó para acabar acercándose en el marcador al final del primer cuarto 19-13.

Los castellonenses estaban jugando a penas con siete jugadores y con tan sólo Washburn y Lucas de pívots por lo que cada descanso de uno de ellos un alero, casi siempre Fuzaro se tenía que sacrificar y hacer labores de ala pívot.

La valentía del TAU Castelló, que es sin duda su ADN, le hizo en el segundo cuarto empatar rápidamente el partido con un parcial de 0-6, cosa que fue clave para que los azulejeros se agarraran al partido en un cuarto muy igualado que tan sólo un parcial final del Chocolates Trapa Plencia de 5-0 le daba una ventaja, que Williams con una gran penetración, acabó dejando el electrónico al descanso 41-38 y todo por decidir en la segunda parte del partido.

FLOJÍSIMO SEGUNDO ACTO // La reanudación no fue buena para el TAU Castelló. El Chocolates Trapa Palencia subió una marcha y se mostró muy agresivo en defensa y muy certero en ataque dese la línea de 6,75. Pero los de Ten no querían irse del partido pero no estaban acertados en ataque. Empezaban a lastrarle las pérdidas y también el cansancio y acabó el cuarto diez abajo 61-51.

Lo intentó el TAU Castelló pero poco a poco se iba apagando y los locales no bajaban el ritmo y poco a poco fueron aumentando la diferencia hasta los 25 puntos finales 84-59. En los compases finales y con el partido más que decidido Ten dio minutos a los jóvenes que cumplieron con creces.

Al final las bajas se notaron mucho ante un rival de la entidad del Chocolates Trapa Palencia que sin duda luchará por estar en los puestos de cabeza en final de temporada.

FICHA TÉCNICA:

CHOCOLATES TRAPA PALENCIA: Sanz (8), Zubizarreta (6), Toledo (5),Vasturia (14), Otegui (6), Gustys (8) --quinteto inicial--; Kone (10), Caballero, Omeragic, Cvetinovic (12) y Hermanson (15). 12 faltas. Sin eliminados. Entrenador: Alejandro Martínez.

TAU CASTELLÓ: Faner (8) , García (11), Bas (9), Lucas (6), Washburn (15) --quinteto inicial--; Williams (6), Fuzaro (4), Kinoshita, Sabaté y Rodriguez . 16 Faltas. Eliminado Danilo Fuzaro. Entrenador: Toni Ten.

PARCIALES: 19-13, 22-25 (41-38 Descanso); 20-13 y 23-8 (84-59 Final).

ÁRBITROS: Jose A. Pagan, José Vázquez y Juan A. Pinela.

INCIDENCIAS: El TAU Castelló viajó pagado de bajas, cuatro en total. Las ya sabidas Gatell, Sabonis, Portález a la que se sumó Juan García con gripe.