El TAU Castelló se aferra a su buen momento lejos del Ciutat

Con uno de los desplazamientos más complicados de la temporada, retoma la competición el TAU Castelló tras la disputa de la Copa Princesa. Y habrá que ver si el parón ha venido bien a los pupilos de Toni Ten, que venían de hacer un enero espectacular, con cuatro victorias en cinco encuentros, tres de ellas a domicilio (contabilizando el duelo de Palma, del que se deben repetir los últimos 15 minutos).

Y es que el Pazo Paco Paz, donde juega sus partidos el Río Ourense Termal, es una de las canchas más difíciles de asaltar. Sirva de ejemplo que los pupilos de Toni Ten solo han vencido en una ocasión desde que militan en LEB Oro. No obstante, el entrenador ondense ha concienciado a sus jugadores para que puedan regresar con una alegría, tras la última derrota en el Ciutat de Castelló contra el Chocolates Trapa Palencia, y tratar de asaltar Ourense, en un partido que comienza a las 19.00 horas.

duda de gatell / Como viene sucediendo en las últimas semanas, Ten podrá contar con todos sus efectivos, aunque en esta ocasión es posible que Edu Gatell no pueda ser de la partida, debido a que unas molestias en el gemelo han provocado que haya estado entre algodones. El pívot catalán será duda hasta última hora y dependiendo de su evolución tendrá o no minutos en Ourense.

Sí que estará, seguro, Djukanovic, que se incorporó a los entrenamientos el miércoles, pero desde entonces ha estado a un muy buen nivel y llega a tope para medirse a un Río Ourense Termal en el que militan dos ex del TAU, el alero canario Sergio Rodríguez y el escolta estadounidense Alfredo Ott. «Para mí es una de las mejores plantilla de la LEB Oro, muy compensada y con jugadores de mucha calidad y talento. En ataque saben dónde tiene que ir el balón, y cuándo, cómo y quién debe tirar en cada momento. En defensa aprietan mucho y no es fácil meterles puntos», comenta Toni Ten sobre el adversario.