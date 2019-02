El TAU Castelló asalta la difícil pista del Ourense

El TAU Castelló mantuvo su buen rendimiento a domicilio con un triunfo en la difícil pista del Río Ourense Termal, séptimo clasificado de la LEB Oro (72-82).

Empezó el partido en Ourense con los dos equipos algo fríos y faltos de acierto cara al aro. No fue hasta el minuto tres cuando el TAU Castelló inauguró el marcador, que fue muy igualado todo el cuarto salvo un parcial de 6-0 que los locales endosaron a los castellonenses (11-5). Pero el acierto exterior de Zabas y Fuzaro volvía a poner las cosas en orden e igualaba el electrónico, que se mantendría en tablas ya hasta el final del cuarto (18-18). El segundo envite siguió con la misma igualdad y aunque los gallegos dominaban en ataque la pintura, los azulejeros contrarrestaban con un acertado tiro exterior, con un 57% en tiros de tres y 42,9% en tiros de dos, lo que a falta de cuatro minutos para el descanso le hacían coger una pequeña ventaja (28-32) que hubiera sido mayor de no mediar el acierto del ex del TAU Ott, que enchufó un triple punteado por Bas casi en el último suspiro Así llegaba el descanso (36-39).

El TAU salió dispuesto a romper el partido en el tercer cuarto y Zabas, cual director de orquesta, dirigió al equipo de forma magistral y dominó el partido llevando el marcador a más 17 para los castellonenses (42-59), a tres minutos para finalizar el cuarto. Los cambios en el banquillo del TAU y la agresiva defensa del Río Ourense Termal recortaron la diferencia, llegando al final de cuarto con ventaja (51-60).

El último cuarto se preveía apretado... y así fue. La reacción local siguió con el público llevando al equipo en volandas hasta el 63-64 al ecuador del cuarto. Pero el TAU se quitó la presión y, con canastas de Djukanovic y Washburn, abrió la brecha necesaria para ganar por 72-82.