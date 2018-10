El TAU Castelló busca sorprender al Palencia

Con la clara intención de repetir la hazaña de la pasada temporada, en la que el TAU Castelló asaltó por primera vez en historia la pista del Chocolates Trapa Palencia, se ha desplazado a tierras de Castilla y León la expedición del conjunto de la capital de la Plana. No obstante, son conscientes de la dificultad que conlleva hacerse con el triunfo en una de las pistas más complicadas que hay en la LEB Oro y ante uno de los rivales más potentes, que es uno de los favoritos a luchar por el ascenso y que ya se ha situado líder, con pleno de victorias, junto al Retabet Bilbao.

Lo que tiene claro el TAU Castelló es que saldrá a competir al máximo, como ya hizo hace dos semanas en Bilbao. La intención es mantener un alto nivel de juego para llegar a los compases finales del choque con opciones. «Venimos de hacer un gran encuentro ante el Cáceres, con los mejores 20 minutos de la temporada durante la segunda parte, y esperamos mantener el nivel», argumenta el técnico, Toni Ten.

El entrenador ondense señala que la intención es «mantener la ilusión y crecer como equipo» en Palencia, y califica el choque de «muy complicado», en gran parte porque los nuevos fichajes «se han acoplado muy pronto y han comenzado a jugar bien desde el arranque de la temporada».

Sobre las facetas en las que tienen que brillar para volver a vencer en Palencia destaca por encima de todo «la defensa, básicamente en el uno contra uno». «Intentaremos que sea sin falta, porque suelen recibir muchas y aprovechan los tiros libres».

En este mismo sentido, comenta que su equipo debe «cerrar muy bien el rebote, pues es el que más ha capturado en estos primeros partidos», aunque también «hay que tener convicción para tirar desde fuera», dice.

Tres bajas / Pasan los partidos y el TAU Castelló continúa sin poder contar con todos sus efectivos. Una vez más, Ten no podrá contar con los lesionados Edu Gatell —lleva en el dique seco desde febrero—, Sabonis y Portález, que todavía no están en perfectas condiciones para saltar a la pista. Ambos se han quedado fuera de la convocatoria, en la que sí han entrado los canteranos Joel Sabaté y Víctor Rodríguez.

Quien será de la partida, aunque no ha podido ejercitarse con normalidad por un proceso gripal, es Juanjo García, que está siendo el más decisivo y es el jugador más valorado de la Liga.