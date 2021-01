El TAU Castelló da un golpe de autoridad con un triunfo en Alicante (81-87)

Se avecinaba un gran partido en Alicante y no podía ser de otra manera entre los dos equipos que lideran el grupo B de la LEB Oro. Entró el TAU Castelló un poco frio al partido y el HLA Alicante se puso por delante con acierto exterior y una fuerte defensa sobre los exteriores castellonenses que no encontraban un tiro fácil. Pero el talento de Edu Durán permitía a los de Ten estar siempre en partido.

El segundo cuarto siguió con la igualdad con la que acabó el primero y con los castellonenses dominando más el rebote defensivo lo que les permitía dar velocidad al juego ponerse por delante en el marcador 34-36 con un triple de Duje Dukan. Tras el descanso los castellonenses quisieron aprovechar la superioridad de Adala con su par en el poste bajo pero el camerunés no estuvo acerado y permitió al HLA Alicante devolver el parcial y empatar el partido 45-45. Era momento de intercambio de canastas

Pero cuando faltaban poco más de dos minutos para terminar el último cuarto otra vez Juan García apuntillaba con un triple poniendo la máxima ventaja de los castellonenses en el electrónico 71-80. Pedro Rivero pidió entonces tiempo muerto pero los nueve puntos de diferencia fueron una losa para los alicantinos que vieron como Juan García cerraba el marcador con dos tiros libres 81-87 y 36 de valoración convirtiéndose en el mejor jugador del TAU Castelló y del partido.

FICHA TÉCNICA:

HLA ALICANTE: Llompart (8), Urtasun (21), Ortega (3), Galán (1), Zohore (12) –cinco inicial--; Pitts (19), Gjuroski(6), Arcos , Huertas, Martínez (9), Bilbao (2) y Rodríguez. 18 faltas. Sin eliminados.

TAU CASTELLÓ: Alvarado(2) , Sabaté, García(24), Moto(5), Pavelka (7) - cinco inicial- Duran(18), Faner (10), Bas(8) , Edwards (8) y Dukan(5) . 16 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Morales G.F , Pagán J.A. y Ávila J.

PARCIALES: 19-15/20-23 (39-38 Descanso); 20-26/22-23 (81-87 Final)

INCIDENCIAS: 150 espectadores por medidas COVID