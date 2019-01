El TAU Castelló muestra su indignación por la decisión de Competición

El TAU Castelló ha iniciado este viernes los trámites para recurrir ante Apelación la decisión del Comité de Competición de la FEB de repetir el Iberojet Palma-TAU Castelló desde el momento en el que la mesa cometió un error de anotación y otorgó un punto menos a los baleares, que lograron un triple y se les concedió una canasta de dos (a falta de 5.33 minutos para el final del tercer cuarto).

Una reclamación que ya se ha puesto en marcha por parte de la entidad que preside Luis García, que ha comparecido ante los medios de comunicación mostrando una total “indignación” por haber recibido el comunicado oficial con la decisión “12 horas más tarde de que la información se publicase en las redes sociales y en la web de la LEB Oro, algo que no entendemos. Nos ha llegado esta mañana a las 8.45 horas”.

Además, tras considerar “injusta” la decisión, el mandatario señaló que “respeto la decisión que se ha tomado, pero no estamos de acuerdo. El Palma también está en su derecho, pero esto se debe resolver en el momento. Considero que esta medida no es ética ni estética y es muy peligroso que se rearbitren los partidos. Nosotros no lo hubiésemos hecho nunca”.

Luis García ha reconocido que van a esperar la decisión de Apelación, que considera “no cambiará en absoluto” y luego irán al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que supone que “nos darán la razón”.