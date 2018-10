El TAU Castelló quiere afianzarse en la zona noble ante el Ourense

El TAU Castelló tratará de continuar con el pleno de victorias como local ante el Río Ourense Termal, que visita esta noche el Ciutat de Castelló (20.45 horas) con unos guarismos similares al de los pupilos de Toni Ten, ya que también llevan el mismo número de triunfos que de derrotas tras las cuatro primeras jornadas.

Un cometido, el que tiene el TAU Castelló, que no será nada sencillo por la igualdad que existe entre la gran mayoría de equipos en esta LEB Oro, pero si el juego se asemeja al del último encuentro en casa ante el Cáceres, será más fácil que la victoria se quede en el Ciutat y los aficionados puedan festejar la tercera dentro de la actual temporada.

Hace dos semanas el equipo brilló y le faltaba tres efectivos importantes (Sabonis, Portález y Edu Gatell). La pasada jornada se añadió, por un proceso gripal, Juanjo García y el Chocolates Trapa Palencia lo aprovechó. Hoy solo faltarán Marcos Portalez —todavía no está al 100%— y Edu Gatell, cuyo regreso sigue sin tener fecha. El internacional dominicano no tienen ningún síntoma de la enfermedad, mientras Sabonis ha mejorado de su lesión y ambos han participado con normalidad en los entrenamientos.

Viejos conocidos / Con más jugadores disponibles, Ten podrá mover más el banquillo ante un Río Ourense Termal que llega a la capital de la Plana con dos exjugadores del TAU Castelló en sus filas. Se trata de Alfredo Ott, que estuvo la pasada campaña, y de Sergio Rodríguez, que lo hizo hace dos. Ambos tienen un rol importante en su equipo, que se incrementará en el Ciutat debido a los gallegos tienen las bajas por lesión de Molins y Watson, mientras que Vidal, pese a que ha viajado, es difícil que juegue.