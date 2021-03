El TAU Castelló sucumbe ante el Palma en el regreso de la afición al Ciutat (83-101)

El TAU Castelló ha cosechado este miércoles una derrota ante un rival directo, con el que se las verá en la segunda fase de la Liga LEB Oro, el Palmer Alma Mediterrànea Palma balear, el cual se impuso con contundencia en el Ciutat de Castelló, por 83-101, en un choque en el que pudieron acudir 150 espectadores. Una derrota que no va a impedir al equipo de Toni Ten terminar líder la primera fase en el grupo B.

Empezó el partido con la primera posesión para el Palmer Alma Mediterrànea Palma que no desaprovecho Harrel Jr (0-2). Pero el TAU Castelló no estaba dispuesto a ceder y Adala Moto ponía la réplica con un triple 3-2. Como se esperaba los mallorquines presionaban al balón y forzaban los dos contra unos pero los azulejeros movían bien el balón encontrando superioridades. Un triple de Juan García daba la primera pequeña ventaja de 10-4 al TAU Castelló.

A partir de ahí el partido cambio totalmente el rumbo. Los de Ten empezaron a fallar en ataque y el Palma se apoderaba del rebote, del contrataque y del ritmo del partido. Los jugadores mallorquines más peligrosos, Harrel Jr y Kullamae estaban en su salsa y dominaban los uno contra unos que el TAU Castelló era in capaz de parar. A pesar de un tiempo pedido por Toni Ten el TAU Castelló no reaccionaba y es que aunque movían bien el balón no estaban acertados de cara al aro. Acababa el primer cuarto 19-26.

El segundo cuarto empezó como el primero con canasta de los visitantes y con los castellonenses sin acierto de cara al aro. El equipo de Alex Pérez conseguía la máxima ventaja 21-34 con poco más de seis minutos para el descanso. Un pequeño parcial de 4-0 para los de Ten y un cambio a defensa en zona hacía que los azulejeros redujeran distancias. Pero nada más lejos de la realidad. Tras un claro rebote Tomas Pavelka, el pívot eslovaco perdía el balón y el Palma aprovechaba la oportunidad para anotar un triple a la vez que Adala cometía una antideportiva.

El TAU Castelló no estaba en el partido. Se llegaba al descanso con un 38-54 en el electrónico y con la sensación de superioridad y dominio de los mallorquines durante toda la primera parte con tres jugadores (Figueras, Harrel JR y Díaz) por encima de los diez puntos.

LA SEGUNDA MITAD

Se reanudaba el partido en el Ciutat con un TAU Castelló más intenso en tareas defensivas pero los mallorquines tampoco aflojaban siempre rozando e incluso pasando el límite defensivo con la permisividad arbitral. Ten recibía una técnica y el Palma conseguía una máxima renta de 22 puntos (40-62). Esto enrabietó a los azulejeros que mucho más certeros en ataque y con una gran defensa le endosaban un 14-0 al Palmer Alma Mediterrànea Palma y obligaba a Alex Pérez a pedir tiempo con 54-65 en el electrónico.

En la salida un triple de Edu Durán y una canasta en el poste bajo de Dukan acercaban al TAU Castelló 59-67. Los de Ten seguían la remontada liderada por un Durán que anotaba 10 puntos en el tercer cuarto. Un 0-5 a final de cuarto empañaba un fantástico tercer cuarto de los azulejeros. (64-73).

Siguió la remontada en el último cuarto pero cuando parecía que más se acercaban en el marcador el Palma volvía a estirar el marcador. En el ecuador del cuarto y tras un triple de los mallorquines (72-83) Ten pedía tiempo muerto. No sirvió de nada, los cambios no funcionaron y las perdidas en ataque y los errores defensivos eran castigados por el equipo balear que a tres minutos del final rompía definitivamente el partido 74-93. Los últimos minutos no tuvieron ningún interés y Ten dio entrada a los canteranos Xavi Le Berre y Carlos García. El marcador final reflejaba un 83-101 merecido para el Palma que se llevaba una importante victoria del Ciutat.

FICHA TÉCNICA

TAU CASTELLÓ (83): Adala (5), Pavelka (), Sabaté (6), Alvarado (4), García (11) –cinco inicial--; Bas (6), Dukan (9), Faner (2), Edwards (2),Durán (19), García C y Le Berre(3). 18 Faltas. Sin eliminados .

PALMER ALMA MEDITERRÀNEA PALMA (101): Rivas A.(5), Figueras (16), Harrel JR (26), Díaz (25), Kullamae(14) –cinco inicial--; Raffington, Jawara(6),Huguet (2), MC Donell(5),Rivas (2) y Suskavcevik. 24 faltas. Eliminados Rivas A. y McDonell.

ÁRBITROS: Mas V. , Langa A. y González V.R.

PARCIALES: 19-26/ 19-28 (38 – 54 descanso); 26-19/19-28 (83-101 final del encuentro).

INCIDENCIAS: Por fin pudo volver el público a las gradas del Ciutat de Castelló. 150 especatdores.