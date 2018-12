El TAU Castelló vivirá un parón con «deberes»

El TAU Castelló está muy lejos de vivir la sensaciones que se esperaban cuando arrancó la temporada. Y es que tras haber disputado 15 encuentros, solo totaliza cuatro victorias, unos registros que le dejan igualado con el penúltimo, equipo que pierde la categoría al final de la campaña.

Es por ello, que Toni Ten ha puesto «deberes» a sus jugadores para el parón —los castellonenses y el Valladolid, que adelantaron el partido del próximo fin de semana, son los únicos equipos que no compiten ya hasta el próximo año y tienen vacaciones en Navidad—. El técnico ondense se muestra algo contrariado tras el encuentro ante el Leyma Coruña y no duda en reconocer que fue «el peor partido de todos los que llevamos en casa. Hasta ahora habíamos competido, pero esta vez no lo hemos hecho».

Ten tiene claro qué factores están influyendo en la mala dinámica y destaca «el rebote» como el principal, pero también la falta de acierto: «No metemos una ni al arco iris». Pero estos y otros errores que se están cometiendo los achaca el entrenador ondense al «estado anímico». «Ahora tenemos unos días para reflexionar durante las vacaciones que tenemos al haber jugado ya en Valladolid y espero que al regreso nos vaya mucho mejor». La plantilla volverá al trabajo el jueves y podría caer a puestos de descenso si ganan Cáceres y Barça B.