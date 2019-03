El TAU Castelló, a volver a la senda de la victoria

El TAU Castelló no puede desaprovechar una nueva oportunidad de alejarse de la zona delicada de la clasificación en la LEB Oro. Solo está a una victoria del descenso, por lo que derrotar al ZTE Real Canoe, un rival directo en la zona baja, esta noche (20.45 horas, pabellón Ciutat de Castelló) es más que una obligación.

En gran parte porque los pupilos de Toni Ten solo han vencido uno de los últimos cuatro partidos y vienen de conceder dos derrotas consecutivas (Melilla y Granada). Además, no conocen la victoria ante su afición desde el pasado 22 de enero, cuando superaron al potente Bilbao Basket. Han cedido sus últimos dos duelos en el Ciutat, por lo que no queda otra que volver a ganar.

Y para ello ha concienciado el técnico ondense a sus jugadores durante toda la semana, sin mirar más allá del rival de hoy, aunque deben afrontar cinco partidos en 14 días —contando los 15 minutos del choque ante el Palma, que serán el próximo miércoles—. En total, siete encuentros durante el mes de marzo, que para Ten deben «servir para confirmar la progresión que ha evidenciado al equipo en este 2019» y que les ha permitido «salir del descenso». «Este mes debe ser el que nos aleje de forma definitiva de la zona peligrosa», subraya.

Un mes sin Edu Gatell / En todos estos encuentros no estará Edu Gatell, que ha vuelto a lesionarse y estará entre tres y cuatro semanas ausente. Una baja importante para el TAU Castelló, que tratará de remediarlo con el resto de efectivos de la plantilla. Hay fondo de armario y Toni Ten espera exprimirlo al máximo durante el intenso mes de marzo.

Y ante el ZTE Real Canoe no debería notarse esta ausencia. «Tenemos equipo suficiente para superarles y debemos exigirnos ganar, aunque no debemos pensar que somos superiores. Son la gran sorpresa», destaca Ten.

El TAU Castelló debe ser «más inteligente que ellos y tener una buena lectura ofensiva. Son un equipo que juega diferente a todos, con mucho uno contra uno», añade. Además, llegan con seis derrotas consecutivas.