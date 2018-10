El TAU, ante su cuarto año de Oro

El TAU Castelló inicia esta noche en el Ciutat de Castelló (20.45 horas) su cuarta andadura en la LEB Oro, la segunda máxima competición del baloncesto nacional y la antesala a la ACB. Y lo hará en el estreno de la 13ª temporada de Toni Ten al frente del banquillo del Amics del Bàsquet en un interesante duelo ante el CB Prat, club que vuelve a tener un convenio con el histórico Joventut de Badalona.

Un partido que llega marcado por los problemas de lesiones que han azotado a la plantilla, que llega al debut liguero con hasta seis jugadores tocados y con la baja de Edu Gatell. «Hemos vivido una pretemporada con demasiados altibajos, pero tenemos muchas ganas de empezar», explica un Toni Ten que reconoce que «lo que más está uniendo al grupo es la ilusión que existe por hacer un gran año y por comenzar la liga bien», argumenta el técnico.

Ante tan tortuosa pretemporada, tildada de «irregular» por el míster, Ten considera «muy importante» para ellos «ganar este primer partido ante el Prat». «Hay que iniciar el campeonato con buen pie», subraya. Y se basa en el mantenimiento del bloque del pasado año. «Tenemos la pequeña ventaja de poder contar con seis jugadores que ya estaban el pasado año, circunstancia que muy pocos equipos tienen. Hay muchos proyectos nuevos», dice.

no van de víctimas / El míster del TAU advierte de que este año no será fácil tener papel protagonista en la competición: «La LEB Oro tiene tanto nivel que cada partido va a ser complicado y este por ser el primero, más. No vamos a ir de víctimas, nunca lo haremos, pero en esta liga van a costar absolutamente todas las victorias».

Incluso opina que «de manera global, la LEB Oro ha crecido mucho. La liga ha dado dos pasos adelante, no solo con Betis y Bilbao, sino con mucha inversión en muchos clubs al haber ahora posibilidades reales para los clubs de jugar en ACB». «Creo que hay seis clubs con esas miras».