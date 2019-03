El TAU debe ganar para soñar con el play-off

El TAU Castelló, sin tiempo para saborear el triunfo en Palma, afronta esta noche (21.00 horas) otro duelo clave en su lucha por alejarse de forma definitiva de la zona baja de la clasificación, ya que visita el Palau Blaugrana para medirse al Barcelona B, que cuenta con dos triunfos menos que los pupilos de Toni Ten. Así, una nueva victoria —la tercera consecutiva, contando la del miércoles en la repetición de los últimos 15.40 minutos en Son Moix— podría dejar a los azulejeros con un colchón de cuatro partidos sobre el descenso —siempre que el Araberri pierda en Oviedo, algo que es factible—.

Pero de asaltar el Palau Blaugrana, algo que el TAU Castelló ya ha hecho en LEB Oro, las aspiraciones del club de la capital de la Plana darían un vuelco, ya que podría quedarse más cerca del play-off de ascenso que del descenso. Y es que dependiendo de los resultados de la 26ª jornada y con ocho encuentros por disputarse, el noveno puesto quedaría a una distancia de tres partidos.

Pero Ten, que no podrá contar con Edu Gatell por lesión, no se fía del filial azulgrana. «Son un equipo joven, pero que juega muy bien a baloncesto. Son agresivos en defensa y con mucho ritmo en ataque. Es un equipo físico y este tipo de conjuntos no se nos dan bien, por lo que tendremos que hacer un muy buen partido para llevarnos la victoria», argumentó. La expedición partirá hoy a las 16.00 horas.