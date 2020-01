El TAU visita Lleida en un duelo de necesitados

El TAU Castelló acude hoy a tierras ilerdenses para enfrentarse al ICG Força Lleida (21.00 horas), en un partido vital para el devenir de ambos equipo en la LEB Oro, ya que tan solo una victoria los separa. Los castellonenses suman siete triunfos y si se traen la octava victoria a la capital de la Plana distanciarían a los catalanes en dos partidos —suman seis—, más el average, que estaría en favor del Amics.

De lo contrario, los de Ten entrarían en una situación complicada, dependiendo, eso sí, del resultado de los otros rivales. «Es un partido vital para nosotros, muy importante porque es un rival directo que lo podemos dejar atrás y coger un impulso, y así lo hemos preparado toda la semana», confesaba Toni Ten.

Una de las claves para el TAU, según el técnico, es que deben «reinventarse», sumar y multiplicarse para conseguir la victoria. «Somos dos clubs que pretendíamos estar mejor de lo que estamos», dijo.

En lo deportivo, el entrenador ondense del TAU no podrá no contar ni con Edu Gatell ni con Isao Kinoshita, que siguen de baja por ambas lesiones musculares. El que sí estará es Joan Faner, tras superar una sobrecarga muscular. Entra en la convocatoria el canterano Joel Sabaté.