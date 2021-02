Tebas apunta a "abril o mayo" para que el público vuelva a los estadios

La ausencia de público en las gradas de los estadios está pasando factura a algunos clubes, huérfanos del aliento de la grada en momentos en los que un partido lo requiere. Pero las arcas de LaLiga también se han visto afectadas por esta medida, tomada con responsabilidad debido a la pandemia mundial del coronavirus. Ha pasado prácticamente un año desde que se anunciaron los primeros casos en España y Javier Tebas ve cada vez más cerca la vuelta de los aficionados a los campos de fútbol.

De hecho, el presidente de LaLiga consideró que esto sería posible «en abril o mayo», siempre y cuando «en febrero crezca la vacunación y disminuya el nivel de contagios». «Va a depender de las próximas dos o tres semanas, en función de cómo evolucione la pandemia», explicó el máximo dirigente de la patronal de clubes del fútbol profesional durante su participación en la conferencia virtual Soccerex.

En esta charla, Tebas consideró que «el final del túnel» a la situación actual del fútbol español y mundial, sin público desde mediados de marzo en el campeonato español, llegará con la vacuna y dependerá de la velocidad de su administración a la población general. «Esperemos que sea más rápida», añadió.

Al mismo tiempo, el presidente de LaLiga explicó que el incremento de la incidencia acumulada del covid-19 en España ha provocado que la situación sea «más difícil» ahora que cuando tuvieron que reiniciar la competición en junio para acabar la anterior temporada, lo que ha provocado que endurezcan el protocolo.

Medidas más duras

«Hemos obligado a cambios de protocolo y a extremar los controles. Nuestro protocolo es más complicado para evitar suspender partidos, que a fecha de hoy no hay ninguno suspendido. Eso requiere más trabajo, más comunicación, un trabajo ímprobo», aseguró y concretó que están haciendo test de antígenos en los clubes «prácticamente todos los días» para detectar los positivos y aislarlos antes de los entrenamientos y partidos, o que han obligado a que todas las mascarillas que se utilicen en los clubes sean de tipo FFP2.

Respecto al apartado económico, Tebas aseguró que será «millonario» y mayor para los clubes «grandes» que ingresan más por el acceso a sus estadios o los museos, aunque consideró que en cuanto la situación se recupere «volverán a salir adelante» por su capacidad de generar ingresos.

«Se habla mucho del Barcelona, pero Deloitte ha dicho que ha sido el equipo que más ha ingresado del mundo con 730 millones de euros. Cuando vuelva a pasar los 1.000 millones de ingresos volverá a una situación, no normal, pero no alarmante como se dice», opinó al respecto, y no dudó en añadir que todos los clubes han hecho «una reducción muy importante de las masas salariales» para acomodarse a la merma de ingresos generada.