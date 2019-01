Tebas descarta que el Reus vuelva a jugar

SEGUNDA A. El presidente de LaLiga subrayó ayer que el Reus no volverá a competir en 2ª A. «El Reus está expulsado, no suspendido. Es una suspensión firme en vía administrativa y no va a jugar más salvo que el TAD tome medidas cautelares. Y veremos, porque los jugadores, que estaban secuestrados en el club, han querido irse». También dijo que van a tomarse medidas legales contra los exdirigentes del club. E. P.