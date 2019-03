Tebas: "¿Liga europea? Eso es de barra de bar a las 5 de la mañana"

No se lo toma nada en serio, Ni siquiera lo ve como una amenaza. Javier Tebas, el presidente de la Liga de fútbol profesional (LFP), no se preocupa por la posible aparición de la Liga Europea, que podría provocar que los grandes duelos se jugaran el fin de semana y no, como ahora, los martes y miércoles.

"Eso es de barra de bar a las cinco de la mañana", dijo el dirigente, recalcando que su organismo "no va a permitir ni que se reduzca el número de 20 equipos" que compiten en Primera ni que se jueguen "partidos fuera del fin de semana" ante los posibles cambios a estudio en las competiciones europeas a partir de 2024.

Lo tiene tan claro Tebas que cree que "ninguna liga europea va a ceder ante estas exigencias", acusando a los dirigentes de los clubs, arropados por la UEFA, de "tomar decisiones sin pensar y desconociendo la competición". Aprovechó el máximo responsable de la LFP la presentación de la campaña 'Con el Deporte no se juega', dirigida a prevenir las apuestas en los menores de edad para mostrar su total rechazo a los planes de esa futura Liga europea.

"EL NEGOCIO HA CAMBIADO"

Tebas recordó que "va a ser un problema para las ligas nacionales", advirtiendo al mismo tiempo de que "no se va a generar más riqueza en los grandes clubes". Sostiene el presidente de la patronal del fútbol español que "todos van a perder" porque "los dirigentes de los grandes clubes no se dan cuenta de que la forma del negocio ha cambiado y ya no se actúa como hace 15 años", añadió.

No se detuvo ahí Tebas. Incidió en sus ataques a los presidentes de los equipos porque "no se dan cuenta del daño que están provocando", además de avisar a la "FIFA para que tomen decisiones con cabeza y no fruto de la euforia". Luego, fue mucho más concreto dudando sobre si triunfaría este nuevo formato.

"La nueva liga europea no va a ser atractiva, ver al City o al Real Madrid, seis o siete en una liga no va a generar expectación entre la gente. Los grandes clubes están acostumbrados a ganar, no entienden que con estos todo va a cambiar y habrá cada año clubes gigantes que no obtengan ningún título", añadió el presidente de la LFP. "Me caigo de la risa sobre lo de recaudar 900 millones. Hablaríamos de un total de 18.000 millones que no lo ganan las cinco ligas europeas a la vez en un año".