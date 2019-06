Tebas: «Que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cargó ayer contra Carlos Aranda, en relación al exjugador implicado presuntamente en el caso de amaños que investiga la operación Oikos.

«Hay un secreto de sumario y estamos todos esperando que se pueda levantar», comentó. «Algo sé, pero la verdad real no, porque no he visto el sumario ni las pruebas, pero que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Todo lo que pasara y todo lo que cuentan no me sorprende», señaló a continuación.

Tebas, que asistió al acto en el que se puso la primera piedra de la ampliación de la base de entrenamiento de LaLiga y la federación china de fútbol en Algete (Madrid), afirmó también que no tiene datos para poder hablar de la posible relación de futbolistas del Valladolid con el caso, ya que hasta ahora solamente ha visto «filtraciones en las que se exageran ciertas conversaciones telefónicas de jugadores», subrayó.

«Son unas conversaciones que ha tenido Aranda por teléfono en el entorno que él dice: tú apuesta que hay siete vendidos. Me parece una fanfarronada más de Aranda que un dato real con el que se pueda hablar de siete jugadores del Valladolid ni incluso de uno», matizó Tebas. «Esa es una conversación que mantiene él, no es una conclusión de la policía», afirmó el dirigente.

Pese a admitir que no ha escuchado esa conversación del exjugador internacional, el presidente de LaLiga opinó que se trata de «una fanfarronada de Aranda, que es bastante fanfarrón con todo lo que ha hecho», reseñó.

EL HUESCA AÚN NO SE LIBRA // Por otro lado, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huesca ha descartado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra el Huesca, manteniendo imputados al expresidente del club, Agustín Lasaosa, entre otros.

El instructor considera «prematura» la petición al no haberse levantado el secreto sumarial. El juez recuerda que aún no se ha producido ninguna resolución de imputación judicial contra el equipo ni la adopción de medidas cautelares penales o civiles, ni ninguna citación a los representantes legales del club. Destaca el magistrado que lo único acordado es poner en conocimiento del Huesca la existencia de un procedimiento penal por hechos punibles atribuidos a directivos o empleados de los que pudiera derivarse una responsabilidad penal y civil para la persona jurídica de la entidad.

En un comunicado, el Huesca admite la precipitación en su petición, aunque muestra su «absoluto convencimiento» en que una vez levantado el secreto de las actuaciones y el club pueda comparecer, «será apartado de este procedimiento y desvinculado de cualquier relación con los hechos que se investigan».