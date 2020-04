Ten: «Deseamos poder volver a jugar, pero lo primero es la salud»

Toni Ten pasa los días de confinamiento en casa, junto a su familia y empapándose de enseñanzas baloncestísticas a través de la redes sociales. La actividad está totalmente paralizada en el TAU Castelló por la crisis mundial del coronavirus y los entrenadores como él, además, se han visto afectados por un expediente regulador temporal de empleo (ERTE) para mantener la viabilidad económica de la entidad.

«Creo que en estas jornadas se están dando lecciones que entremezclan la vida y el baloncesto. Ser capaces de que todo nos haga más fuertes, afrontar las adversidades con energía, nunca poner una excusa y caminar siempre vertical», enumera el técnico.

FUTURO / Esta semana, la Federación Española de Baloncesto (FEB) mantuvo una reunión con los dirigentes de los clubs de la LEB Oro para pulsar su opinión sobre la finalización o no de la temporada 2019/20 y será el próximo lunes cuando vuelva a reunirse en busca de una solución a la vista de que la situación sanitaria mundial por el covid-19 no mejora.

«A nosotros nos gusta nuestro trabajo y deseamos poder volver a entrenar y a jugar, y que eso signifique la vuelta a la normalidad, pero realmente ni me lo planteo. Debemos ser conscientes de que no sabemos nadie cómo va a evolucionar la enfermedad a nivel mundial. Me preocupa más el escenario a medio plazo, pero ahora mismo lo más importante es la salud», comenta Toni Ten.

El entrenador ondense mantiene el contacto permanente con el presidente, Luis García, y también con sus jugadores. «Somos una familia y también nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Hay un vínculo muy fuerte entre nosotros y nos ayudamos, y así ha de ser en un equipo», añade el técnico, quien considera que el club ha tomado la medida que correspondía para garantizar el futuro del mismo y de sus trabajadores.

«Creo que desde el primer día todos los estamentos nos hemos visto superados y estamos intentando y consiguiendo reaccionar de la mejor manera que sabemos y podemos. En mi caso, el club ha reaccionado de una manera ejemplar para defender y cuidar a sus trabajadores», concluye el entrenador ondense.