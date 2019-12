«Tenemos mucho respeto al Villarreal»

José Bordalás, entrenador del Getafe, es consciente del potencial del Villarreal, de ahí que no dudara en comentar en la previa que es «un gran rival» que cuenta con jugadore «magníficos que son internacionales» y que casi siempre compite por Europa.

«Tienen una plantilla magnífica con jugadores de muchísimo nivel, de un nivel altísimo. Es complicado para cualquier rival jugar contra ellos. Estamos en un buen momento y, si somos inteligentes y afrontamos el partido como debemos, podemos tener nuestras posibilidades», dijo el entrenador alicantino.

Asimismo, Bordalás declaró que el Getafe no piensa en la clasificación y dijo que siempre mira por el partido siguiente: «No creo en las inercias. Creo en el trabajo. Si dejas de hacer lo que haces habitualmente, las inercias se acaban. Hay equipos con buena racha que se les acaba porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Tenemos mucho respeto al Villareal, tenemos que hacer un partido de un nivel altísimo».

Por último, Bordalás desveló: «Les he dicho a los jugadores que si no competimos como en las últimas semanas, podemos tener problemas». «Si no lo haces mentalizado, el Villarreal es un equipo que puede sorprender», acabó.