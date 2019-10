«Tenemos una plantilla con un nivel algo superior a la del año pasado»

El Peñíscola FS afronta su séptima temporada en Primera División. El equipo del Baix Maestrat no ha arrancado el curso como se esperaba, cosechando una victoria, dos empates y dos derrotas en las cinco primeras jornadas. Pero las ilusiones siguen intactas y se confía en no pasar excesivos apuros para conseguir la permanencia. Así lo reconoce Manuel Sierra, director general del club, quien analiza la actualidad de la entidad en este inicio de la temporada 2019/20.

--Séptima temporada en Primera. ¿Cuáles son las sensaciones de la directiva para este año?

- Las sensaciones son las mismas que las de todos los años. Tenemos ilusión y creo que tenemos una plantilla compensada que tiene un nivel algo superior a la del año pasado. Pero eso no quiere decir que vayamos a quedar mejor porque todos los equipos se han reforzado mucho. Tenemos mucha confianza con el cuerpo técnico y en la plantilla, y nuestro principal objetivo como siempre es no descender. A partir de ahí, si se consigue algo más, bienvenido será.

--¿Cómo se consigue que un equipo de una población pequeña como Peñíscola se sitúe tan arriba y se mantenga en Primera año tras año?

- Con el trabajo y la implicación de muchas personas, empezando por el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, y siguiendo por la junta directiva, que busca en una puerta y otra colaboradores y patrocinadores. Este año nos ha fallado un patrocinador y se ha conseguido otro y, además, entran bastantes otros más pequeños. Todo esto nos da estabilidad para afrontar el curso.

--¿Ha costado encontrar ese patrocinador principal y cuadrar el presupuesto de la temporada?

- El nuevo patrocinador ya lo era el año pasado aunque no con la envergadura y el apoyo que nos da esta temporada. A RehabMedic les estamos muy agradecidos y además siguen colaborando con nosotros. El presupuesto es prácticamente el mismo que el del año pasado, sin grandes variaciones y no ha costado demasiado cuadrarlo.

--En el aspecto deportivo han logrado mantener algunos jugadores importantes del año pasado y se han fichado otros de perfil joven. ¿Resulta cada vez más complicado fichar?

- Nosotros siempre actuamos igual. Tenemos que adelantarnos al resto y actuar con astucia, tratando de fichar antes de que los jugadores que nos interesan salgan al mercado. Lo intentamos siempre y, cuando nos equivocamos, lógicamente lo pagamos porque nosotros no podemos tener una plantilla muy larga... aunque de momento creo que estamos acertando bastante bien.

--¿Consideran que se valora realmente dónde está el Peñíscola FS o creen que se ve ya como algo demasiado normal?

- Creo que la gente está acostumbrada a que el equipo esté en Primera y se darían más cuenta de dónde estamos si bajásemos a Segunda porque entonces dirían «¡Ostras!, ¿qué ha pasado?». Muchos ven como normal que estemos en Primera, entre la octava y novena posición, aunque estos no son nuestros puestos reales. Por presupuesto, prestigio, club y ciudad lo normal sería luchar por no bajar, pero siempre intentamos estar lo más arriba posible. Ojalá pudiésemos entrar en la Copa de España todos los años, pero sabemos que eso no es posible.

--El equipo ha pasado a jugar los viernes como local. ¿Es una decisión irrevocable o se va a probar unos partidos a ver qué tal funcionan las entradas en viernes?

- El horario para este año es de viernes a las 21.00 horas. Otra cosa es que en partidos concretos, si una parte importante de la afición quiere que juguemos en sábado por hermanamientos con otras aficiones o por fechas señaladas, jugaremos sábado. Queremos probar a jugar en viernes porque estamos convencidos de que podemos tener más gente en el pabellón. Nos podemos equivocar igual que nos hemos equivocado en mil cosas, pero tenemos el derecho a equivocarnos.

--La directiva se sentiría satisfecha con la temporada sí…

- El equipo se salva, que es nuestro principal objetivo. Si conseguimos la salvación matemática entonces a soñar y mirar arriba, pero el primer objetivo es salvarse para mantener el proyecto.