Tiger Woods, hospitalizado tras un grave accidente de tráfico

El golfista Tiger Woods resultó herido este martes en un accidente de coche cerca de Los Ángeles, aunque se desconoce hasta ahora el alcance de sus lesiones, informaron varios medios de comunicación locales. A sus 45 años, la leyenda del golf había sido operado hace un mes de una hernia discal y esperaba reaparecer antes del Masters de Augusta, que empieza el 8 de abril.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D