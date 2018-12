Tití apuesta por el Bisontes tras su desvinculación del Peñíscola FS

Azzeddine Koukouss, deportivamente conocido como Tití, volverá a vestir la elástica del Bisontes Castellón, club del que se marchó el pasado verano para recalar en el Peñíscola RehabMedic. El hispano-marroquí apenas ha tenido oportunidades en el club del Baix Maestrat, en su debut en Primera División, al disputar solo tres encuentros de Liga y uno de Copa del Rey, quedando casi siempre fuera de las convocatorias de Juanlu Alonso.

Apenas unas horas después de que el Peñíscola anunciase la desvinculación del jugador, el Bisontes hizo lo propio, pero señalando el acuerdo entre ambas partes por lo que resta de temporada y opción a otra más. De momento, Tití llega para ayudar al Bisontes a quedar lo más arriba posible en su nuevo proyecto en Segunda División A, en el que el primer objetivo es mantener otra vez la categoría y tras ello tratar de terminar los más arriba posible.

Presentación y a entrenar / Tití vivió un día muy ajetreado ayer, sobre todo en la recta final de la jornada. Y es que apenas unas horas después de que se anunciara su fichaje por el Bisontes fue presentado en el Ciutat de Castelló y a continuación se vistió de corto para ponerse a las órdenes del que ya fue su entrenador en las últimas temporadas, Manolín.

Debido a que hace apenas medio año que dejó de pertenecer al club azulón, lo normal es que no pase mucho tiempo hasta que se adapte. No obstante, no hará su debut hasta el 12 de enero, en la primera jornada de la segunda vuelta, en el que el Santiago Futsal visitará el Ciutat.

Sus primeras palabras tras rubricarse el acuerdo fueron de ilusión y de agradecimiento al Bisontes: «Estoy muy contento por el esfuerzo que ha hecho el club de mis amores para que esto sea una realidad y estoy ansioso por devolverles el cariño y la confianza que han depositado en mí».

Lluc se marcha / Tití ocupará la ficha que deja Lluc Parera, ya que el Bisontes también anunció ayer que el ala de Arenys de Munt disputará su último encuentro con la elástica azulona el próximo sábado (20.30 horas) en la pista del ElPozo B, en la jornada que cerrará la primera vuelta del torneo.

Así, con la llegada del nuevo año, los azulones contarán con un jugador que fue pieza clave los últimos años. Ala de mucha calidad, desborde, rápido, habilidoso y con olfato goleador es un refuerzo de lujo para la entidad que preside Joaquín Sánchez.