Tití: «Vamos por el buen camino y debemos mantener este nivel»

Tití volvió a disfrutar del fútbol sala en el primer encuentro que disputó en su regreso al Bisontes Castellón, club del que salió el pasado verano para jugar en Primera División, pero en el Peñíscola RehabMedic no ha tenido continuidad y hace unas semanas decidió volver a su casa para ponerse de nuevo a las órdenes de Manolín e intentar ser importante en la segunda vuelta de la competición en Segunda División A para que los azulones terminen lo más arriba posible en la clasificación, sin renunciar a nada.

Y el hispano-marroquí tuvo un feliz regreso, no solo porque cuajó una gran actuación, sino porque los puntos ante el Santiago Futsal se quedaron en la capital de la Plana y ahora aventajan a los gallegos en seis, manteniendo el colchón con el descenso en ocho. «Queríamos comenzar la segunda vuelta con victoria y lo conseguimos. Se pudo ver que el trabajo realizado durante el parón ha sido muy positivo y debemos continuar esforzándonos al máximo», señala Tití, que incluso tuvo la oportunidad de estrenarse como asistente y dio el pase a Pipi que significó el 2-0. «Me he sentido muy bien con los compañeros, pero es lógico, ya que a muchos los conozco de la pasada temporada», argumenta.

Para el ala del Bisontes, el triunfo contra los gallegos era muy importante, porque una derrota hubiese significado que les empatasen en la clasificación. Además, el Santiago Futsal llegaba en una línea ascendente, con tres victorias en las últimas cinco jornadas, tras haber estado durante muchas semanas en posiciones de descenso. «Jugamos a un gran nivel desde el pitido inicial hasta el final, pero era lo que debíamos hacer para sacar el partido adelante y lo que habíamos hablado durante la semana», indica, dejando claro que «era importante sumar los tres puntos porque la Segunda División está más igualada que nunca e igual que te puedes enganchar a los puestos de play-off de ascenso en cualquier momento te puedes desenganchar perfectamente y estar mirando la parte de abajo».

De momento, el Bisontes mira más hacia arriba, ya que se ha situado a cuatro puntos de los puestos que permiten luchar por subir a la máxima categoría.

Ahora, a Tenerife / Una distancia que los azulones tendrán la oportunidad de seguir recortando el próximo sábado, ya que visitan la cancha del colista, el Tenerife, que todavía no ha puntuado tras 16 partidos. No obstante, Tití no se fía: «Vamos a Tenerife con mucha humildad y siendo conscientes de que no hay rivales pequeños. Con trabajo y sacrificio intentaremos traernos un buen resultado para Castellón».