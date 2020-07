«Todavía dependemos de nosotros mismos»

No fue el mejor partido del Villarreal en el Estadio de la Cerámica, pero el gol de Santi Cazorla en el minuto 84 ante la Real Sociedad permitió al Submarino no perder la diferencia de goles con el conjunto txuri-urdin y eso fue, en palabras de Pau Torres, lo más positivo del encuentro. «El último gol parece una chorrada, pero hace que no perdamos el golaveraje contra un rival directo», explicó el central vila-realense al finalizar el encuentro.

Para el joven futbolista del cuadro amarillo, la primera parte estuvo «muy igualada» entre dos rivales que pelean por estar en Europa la próxima temporada, pero los dos goles de la Real Sociedad «a balón parado» decidieron el encuentro. «Estábamos controlando sus ataques y la única manera que podían hacernos daño era a balón parado», lamentó el central del Villarreal.

No obstante, y pese al definitivo 1-2 en el marcador del feudo de la Plana Baixa, Pau explicó que ahora toca «pasar página» y «acabar bien» los dos partidos que restan de la temporada 2019-20 ante el Real Madrid y el Eibar, el jueves y el domingo, respectivamente. «Aún tenemos ventaja y dependemos de nosotros para conseguir el objetivo. El equipo ha jugado bien en la primera parte, está en una buena dinámica y los que vienen por detrás en la clasificación son ellos», concluyó el futbolista vila-realense.