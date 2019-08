Todo preparado en Castalia

Faltan nueve días para el inicio de la competición y todavía un partido, pero da la sensación de que el CD Castellón ya está listo, más allá de las derrotas en los dos recientes amistosos, después de la inmaculada racha hasta entonces. El fichaje --o, mejor dicho, el regreso-- de César Díaz que prácticamente cierra la plantilla y la vuelta a Castalia, que Óscar Cano y los suyos no pisaban desde el 19 de mayo (recuerden, el día de la inolvidable permanencia), dotan al trabajo del día a día de una pátina de ya normalidad. Como si hubiesen escrito un punto y aparte, como que, a partir de ahora, todo importa. Que el rodaje y los ensayos ya se han acabado.

Para enfatizar esa idea, para escenificar esa seriedad, ayer, en el día más festivo de todo el verano, no solo el presidente y máximo accionista Vicente Montesinos estuvo viendo in situ la plantilla que han confeccionado para no repetir la angustia de la pasada campaña, sino que también estaba la comisión deportiva al completo, con Jordi Bruixola, Carlos Montesinos y Àngel Dealbert.

Con todas las fichas para mayores de 23 años cubiertas con la vuelta del pichichi de la pasada campaña, cualquiera que venga, tiene que ser sub-23. El técnico ha pedido otro delantero, para no repetir las penurias de la temporada pasada, pero este mercado es limitado y la competencia, feroz. El Castellón se asoma a algunas de las canteras más potentes de España, aunque no es fácil lograr la cesión de un futbolista de cierto nivel por parte de los filiales de Barcelona, Valencia, Real Madrid y compañía.

EL PARTE // Este verano, hasta la fecha, además, el Castellón ha esquivado las lesiones de consideración. Rafa Gálvez sigue entrenando al margen (arrastra una pequeña lesión muscular desde el partido ante el Huesca en Teruel, el 4 de agosto), pero el mediocentro cordobés no está descartado para el debut en la Nova Creu Alta, en lo que, ahora mismo, sería la única baja. En cambio, el central Héctor Verdés, autor del gol del miércoles en Buñol contra el Atlético Levante, fue relevado más que nada por precaución.

Destacar además, en la vuelta del Castellón a Castalia, que el portero Nahum Pedre fue atendido por un corte en la ceja.

Los albinegros cierran la pretemporada mañana (20.30 horas), con motivo del Alcoyano-Castellón en El Collao, octavo y último de los amistosos.