Toni Bou renueva tres años más con Repsol Honda

Si de algo no se duda en el amplio y espectacular mundo del motorsport es que el catalán Toni Bou, de 34 años, nacido en Piera (Barcelona) el 17 de octubre de 1986, es uno de los mejores pilotos de toda la historia de todas las especialidades. Bou, ganador de 28 campeonatos del mundo de trial, tanto indoor como al aire libre, acaba de renovar con el equipo Repsol Honda, con quien empezó en el 2007, por tres años más, con lo que la leyenda del Trial cumplirá un total de 18 años con el team campeón.

Durante estos14 años en el Repsol Honda Team, Bou ha roto prácticamente todos los récords existentes en el mundo del trial, del equilibrismo y potencia sobre la moto, conquistando 28 títulos mundiales (14 indoor, 14 outdoor), con 118 victorias al aire libre y 67 bajo techo, además de 11 títulos de campeón de España, entre otros muchos logros.

Felicidad absoluta

"Estoy súper contento con esta noticia, ha señalado Bou tras el anuncio realizado por Repsol y Honda. Tengo que agradecer a Honda su confianza en mí. Es un gran equipo y una alianza fantástica, con la que hemos conseguido muchos éxitos y que, en momentos complicados como éstos, es un orgullo que muestren la confianza en mí. Renovar por tres años más es un premio a mi buena carrera y también a la labor que hemos hecho juntos durante todos estos años. Espero poder seguir aquí muchos años más; es mi casa, donde estoy más cómodo y donde me gustaría estar para no cambiar nunca.Ni que decir tiene que el ingeniero japonés Yoshishige Nomura, máximo responsable del departamento de competición de la fábrica alada (HRC), también ha mostrado su satisfacción por retener al mejor piloto de la especialidad en su compañía. Me complace que Toni Bou continúe compitiendo con el Repsol Honda Team el año que viene y otros años más. Ganar 28 campeonatos consecutivos es un logro asombroso. En ocasiones ha tenido que luchar contra las lesiones, pero aún así ha vencido: una muestra de su inigualable determinación por ganar el título. Mantener su condición mental, habilidad y física al máximo nivel tampoco es tarea fácil, y me gustaría agradecérselo a él con toda mi sinceridad. HRC continuará brindándole la mejor moto y equipo para ayudarle a seguir ganando".