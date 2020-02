Toronto invencible, Milwaukee impresionante, Los Ángeles intransigente

Los Raptors, campeones defensores, llevaron su racha a 15 al vencer ante el público de Minessota con una lluvia de puntos (137-126), a pesar de la ausencia de Serge Ibaka y Marc Gasol. Pascal Siakam solo anotó una cuarta parte de los puntos de su equipo (34). El fuerte extremo camerunés igualó su desempeño individual con seis canastas en tres puntos.

A pesar de su pobre ránking (penúltimo de la Conferencia Oeste), los Timberwolves se enfrentaron a los Raptors. Liderando en el medio tiempo (75-74), cayeron en el tercer cuarto ganado 32-19 por Toronto. "Tenemos nuestra parte de jugadores lesionados esta temporada, pero nos hemos acostumbrado y los muchachos siguen arremangándose en el campo", dijo el entrenador de los Raptors, Nick Nurse.

MILWAUKEE EN EL ÚLTIMO CUARTO

Los líderes de la Conferencia Oeste, los Bucks, por delante de Toronto, dieron un paso adelante en el último cuarto para reclamar la victoria número 46 de la temporada contra los Sacramento Kings (123-111). Privado de su estrella Giannis Antetokounmpo, padre de un niño horas antes del partido, Milwaukee todavía estaba por debajo del marcador al final del tercer cuarto (88-90). El equipo, entonces, supo reaccionar inflingiendo un oponente 35-21 en el último cuarto.

Esta es la quinta victoria consecutiva de los Bucks, con una impresionante proporción de victorias (46) a derrotas (7) esta temporada, a pesar de la ausencia de su estrella griega Khris Middleton y Eric Blesdsoe. "Creemos que tenemos uno de los mejores equipos de la Liga", declaró Middleton después de la victoria.

CONTROL DE LOS LAKERS

En los Ángeles, los Lakers controlaron su partido contra Phoenix de principio a fin. Lebron James y sus compañeros dominaron, para poner 25 puntos de distancia (125-100) con los Suns. En el equipo de los Lakers, que continúa liderando la clasificación en el Oeste, Anthony Davis se distinguió al anotar 25 puntos y 10 rebotes.