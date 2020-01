Una setmana més el programa Pilota a l’escola continua per terres castellonenques. A hores d’ara, hi ha sessions programades en Almenara, Almassora, Burriana, Vila-Real, Xilxes i Castelló de la Plana. A uns dies de tancar-se definitivament el termini d’inscripció a les trobades, s’enregistra una gran participació a les mateixes. No obstant això, en apenes tres setmanes arranquen ja les trobades en la província de Castelló.

A Benicarló (4 de febrer) s’esperen uns 250 provinents de cinc centres educatius. Traiguera (6 de febrer), que s’estrena enguany com a seu de una de les trobades, tindrà 6 escoles amb uns 275 alumnes. A més d’aquestes dues jornades també es programen dues més a la capital de la Plana (18 i 19 de febrer), que reunirán un total de 19 centres amb vora 800 alumnes. Es dir, la província de Castelló tindrà aproximadament 1.400 alumnes arribats des de 33 centres.