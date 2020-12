Tottenham y Liverpool pinchan y llegarán empatados al duelo de Anfield

El Liverpool-Tottenham del próximo miércoles comenzará con los equipos empatados en lo alto de la tabla de la Premier League, pero tras sendos tropiezos de los conjuntos de Jürgen Klopp y José Mourinho. Tras la derrota del Chelsea y el reparto de puntos en el derbi de Manchester del sábado, los otros dos grandes de Inglaterra no han sabido sacar tajada frente a rivales claramente inferiores y se han dejado dos puntos por el camino. Los Spurs son líderes con 25 puntos en 12 jornadas, los mismos que los 'reds'. En esta Premier no se batirá el record de puntos.

El Tottenham daba por hecha la victoria en su visita al Crystal Palace, con la que se aseguraba mantener el liderato, hasta que en el minuto 81 Schlupp aprovechó un rechace de Lloris para empatar (1-1). El conjunto de Mourinho se había avanzado en la primera mitad con un trallazo de Harry Kane desde fuera del área que se envenenó en su vuelo y despistó al portero local, el valenciano Vicente Guaita. Un disparo a la madera al filo del descanso fue un aviso para el conjunto londinense, al que le tocó correr en los 10 minutos finales, pero sin éxito. El larguero primero y Guaita, en un espectacular vuelo para atajar un disparo de falta de Dier que se colaba por la escuadra, evitaron el segundo gol de los Spurs en el tramo final.

Mourinho defendió a Lloris: "Es el mejor portero de la Premier League". Luego soltó una de las suyas: "En el descanso les he pedido a los jugadores que hicieran justamente lo contrario de lo que han hecho, pero si no lo han hecho será porque no han podido". Gareth Bale no entró en la convocatoria, y Mourinho desveló después que el galés no sufre una lesión: "Está enfermo, pero por supuesto no es covid, ni siquiera una de esas gripes que te dejan una semana en la cama. Creo que estará bien para el miércoles".

Tardía reacción del Liverpool

No sabía aún 'Mou' que viajaría a Anfield como líder. El Liverpool despertó tarde y se dejó dos puntos en Craven Cottage. Y gracias. Bobby Reid adelantó al Fulham a la media hora, justo premio a una primera mitad en la que fue superior a su rival. En la segunda parte el Liverpool tomó los mandos, pero tuvo más posesión que peligro y encontró el gol de manera casi fortuita, en un penalti por manos de Kamara en la barrera de una falta. Mohamed Salah anotó el 1-1 con un disparo fuerte, raso y centrado que Areola estuvo a punto de atajar. Los 'reds' intentaron una de las remontadas épicas especialidad de la casa, pero los 2.000 aficionados del Fulham en las gradas empujaron a su equipo (y a un insprado Areola) para defender el punto.

Uno de los grandes beneficiados de la jornada fue el Southampton, que aprovechó la derrota del Chelsea el sábado en el campo del Everton (1-0) para adelantarle y colarse en puestos de Liga de Campeones. El exequipo de Ronald Koeman goleó a un Sheffield United en caída libre (3-0). Che Adams adelantó a los 'Saints' en un error garrafal de la defensa del Sheffield y Stuart Armstrong y Nathan Redmond remataron la faena en la segunda mitad. El Southampton está a solo dos puntos de los líderes.