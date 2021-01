El Tottenham vence al Leeds de Bielsa (3-0) y vuelve a la zona de Champions

José Mourinho recuperó este sábado la sonrisa en el primer partido del 2021 del Tottenham, que sumaba cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas).

El cuadro londinense empezó el año con goleada ante el Leeds de Bielsa (3-0), que no supo aprovechar sus oportunidades ni su mayor posesión. Los spurs vuelven a la zona de Champions, a cuatro puntos del Liverpool y el Manchester United.

