El Tour se pone en hora pirenaica

Aparentemente, solo aparentemente, se han acabado los esprints en el Tour 2019. El último vencedor, este miércoles en Toulouse, ha sido Caleb Ewan, Australia al poder. Ahora empiezan las montañas. Es la hora de los Pirineos con tres etapas y una contrarreloj en Pau -curiosamente este año Tour y Vuelta se han puesto de acuerdo para celebrar la única jornada de la especialidad en la capital de Aquitania- que deben desatascar la general de la prueba que principalmente solo se ha roto por algún despiste y caída tras 11 días de competición y la mitad de la prueba superada.

