Trigueros se reinventa para convencer a Emery

Manu Trigueros se reinventa. El mediocentro talaverano del Villarreal CF ha tenido que sacarse una nueva versión suya de la manga para convencer a Unai Emery de que puede tener un papel protagonista en el Submarino. Tras no disputar minuto alguno en las dos primeras jornadas, irrumpió en la segunda parte del duelo en el Camp Nou ante el Barcelona y desde ese instante ha disputado los otros dos partidos, ante Alavés y Atético de Madrid, como titular.

Un Trigueros que, además de su habitual y contrastada calidad, está aportando al equipo otras virtudes que en teoría no se le presuponen, ya que sobre el rectángulo de juego se está pudiendo ver a un futbolista más implicado en defensa, trabajador y que aporta equilibrio y experiencia.



MUCHA COMPETENCIA / El centrocampista manchego analizó ayer la situación del Submarino, reconociendo que en este momento existe mucha competencia, lo cual beneficia al equipo, y que también le resulta favorable que el cambio de sistema propicie un sitio más en la línea medular. Una circunstancia que Manu Trigueros ha sabido aprovechar para ganarse la confianza de Unai Emery.

«Considero que puedo actuar en diferentes posiciones, por lo que me intento acoplar a lo que me pide en entrenador y eso es lo que he intentado hacer en estos dos partidos. En otros años en los que ha habido competencia, también he disfrutado de minutos», destacó un mediocentro que reconoció que nunca ha bajado ni bajará los brazos: «Lo que tengo que hacer es trabajar, estar preparado, y aprovechar la oportunidad cuando me llegue. Trabajo para ayudar al equipo siempre».



ILUSIONADO CON EUROPA / Trigueros no ocultó estar ilusionado con la vuelta del equipo a la Europa League, en la que espera que el Villarreal llegue «lo más lejos posible» tras una temporada sin competir a nivel continental. «Creo que tenemos calidad para llegar a la siguiente fase, aunque los viajes son largos. La idea es quedar los más alto posible», dijo en alusión a los desplazamientos a Azerbaiyán, Turquía e Israel para medirse a Qarabag, Sivasspor y Maccabi.

Sobre el encuentro de rivalidad con el Valencia, con el que el Villarreal reanudará la competición, indicó que «se puede pensar que estamos mejor por todo lo que ha envuelto al Valencia en estos días, pero esto es un derbi. Ellos tienen grandes jugadores y seguro nos lo van a poner muy complicado. El ambiente externo no les va a afectar», opinó.

En cuanto a los objetivos de esta temporada, Trigueros confesó que la idea debe ser «estar lo más arriba posible en la Liga e intentar llegar a las finales en las competiciones por eliminatorias y, en lo individual, ayudar al equipo y mantenerse en el once inicial».